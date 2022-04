Non solo agriturismo ma notti e weekend last minute in Toscana con i bambini in questi posti misteriosi a pochi chilometri da Pisa

Si trova a San Giuliano Terme a pochi chilometri da Pisa questa dimora storica, costruita dagli Spini di Firenze nel 1448 e restaurata nel Settecento dall’architetto Pellegrini. È circondata da un parco secolare arricchito da diverse specie rare in un’area protetta dei monti pisani. Si tratta di Villa di Corliano, una delle strutture rinascimentali più affascinanti e misteriose della Toscana, nei cui sotterranei sarebbe intrappolato un fantasma. Mary Shelley la visitò rimanendone colpita e traendo ispirazione per la scrittura del romanzo Frankenstein. Non solo agriturismo ma notti di grande fascino se vogliamo apprezzare bellezze d’altri tempi.

Storie antiche

I bambini amano le storie di fantasmi ma apprezzeranno anche l’atmosfera che si respira all’interno. Essere trasportati in un’altra epoca è affascinante. Nella Villa è possibile organizzare per loro feste divertenti ma anche banchetti. Oppure si può mangiare nel ristorante ricavato dall’ex fattoria. Il ristorante propone pure menù per celiaci. Nella residenza d’epoca si trova un Bad and Breakfast e alcune sistemazioni per soggiorni lunghi. Il clima familiare permette di godere le meraviglie del posto in totale relax. All’esterno si possono ammirare graffiti del Cinquecento e all’interno affreschi della stessa epoca. Il giro della tenuta prevede le visite alla cappella gentilizia, alla fattoria, al frantoio e alle scuderie.

E, naturalmente, a fare da contorno sono i 3 ettari di parco impreziositi da alberi secolari racchiusi da mura antiche. È possibile prenotare visite guidate, che possono avvenire in presenza del Conte Veronesi e sentire dalla sua voce i racconti e gli aneddoti risalenti al 1500. La Villa ospita matrimoni tutto l’anno e, durante la bella stagione, la cornice diventa unica grazie agli spazi religiosi della cappella e alla natura circostante. A 2 chilometri di distanza si trovano le Terme di San Giuliano.

Che la città di Pisa sia una delle più misteriose d’Italia, lo dimostra il numero di luoghi che nascondono storie mai dimenticate. Il Castello dei Vicari di Lari è uno di questi. Aperto al pubblico dopo gli interventi di valorizzazione del 1991, è utilizzato per celebrare conferenze e matrimoni con rito civile. La sua posizione in cima alla collina lo rende un luogo suggestivo e romantico. Si trova a 30 km da Pisa e i visitatori sono sempre numerosi, incuriositi non solo dalla bellezza del posto. Pare infatti che il Castello sia infestato da due anime, la cui presenza è dovuta a trascorsi violenti.

Oltre alle numerose e cruente battaglie, il luogo era sede del tribunale dotato di sala per le torture. I turisti approfittano di queste escursioni da brivido per pernottare nei tanti hotel della zona e assaporare i prodotti tipi della Toscana, che è sempre piena di incredibili sorprese.

