Le piante tra cui scegliere nel periodo estivo sono veramente tante. Complici il clima e le temperature molto alte, non è difficile avere abbondanti fioriture nei 3 mesi estivi. Ma non sempre queste fioriture sono durevoli e arrivano rigogliose fino a settembre. Anzi, spesso e volentieri, anche le piante più amate finiscono per appassire quando il caldo diventa troppo torrido.

Ma esistono alcune varietà che si presentano molto resistenti anche a temperature molto alte. Anzi, alcune di queste sopportano bene anche gli sbalzi di temperatura e resistono sia al caldo che al freddo. Oggi, però, ci concentreremo su alcune varietà prettamente estive, ma con delle fioriture abbondanti che durano anche fino all’autunno.

Per balconi fioriti anche in piena estate ecco le 3 piante decorative e colorate da sfoggiare coi vicini

La prima pianta che proponiamo oggi è abbastanza conosciuta, il gladiolo. Questa pianta perenne della famiglia delle Iridaceae comprende più 250 varietà diverse. Infatti esistono moltissimi ibridi, dai colori più o meno cangianti e adatti a tutti i gusti. Il gladiolo cresce rigoglioso sia in vaso che in piena terra e non ha bisogno di troppe cure. L’importante è che riceva abbastanza luce solare, meglio ancora se è in pieno sole. Non teme le alte temperature, ma ha bisogno di un terreno ben drenato e argilloso. Il nostro giardino si riempirà di questi fiori che sembreranno sbucare da piccole spade, proprio come suggerisce l’origine latina del loro nome. Per le colorazioni possiamo sbizzarrirci come vogliamo, passando da sfumature più neutre e delicate fino a colori sgargianti.

Una rampicante e un’arbustiva davvero sceniche da far invidia

L’occhio vuole la sua parte, non solo per assecondare i nostri gusti, ma anche per stupire i vicini. Se vogliamo un balcone o un giardino da far invidia, un’altra opzione è la Dipladenia o Mandevilla. Questa pianta, originaria del Brasile, è un vegetale da invasare, ma anche a tendenza rampicante. Possiamo utilizzarla per decorare i reticolati oppure piantarla in piena terra. Dal fogliame verde brillante e dai fiori spettacolari, è tra le piante più amate per gli esterni. Non richiede troppe cure ed è incredibilmente resistente ai cambiamenti climatici.

Per concludere, finiamo con la zinnia, anche chiamata pianta delle farfalle, che fiorisce da giugno ad ottobre. I fiori di questa erbacea semi-arbustiva sono una vera calamita per le farfalle che amano poggiarsi sui suoi petali. Questi fiori attirano, inoltre, una moltitudine di insetti impollinatori e con i loro colori accesi rallegrano ogni angolo di giardino.

Quindi, per balconi fioriti anche in piena estate sono proprio queste le bellissime piante da scegliere. Ma non sono le uniche piante che hanno rigogliose fioriture per tutti i mesi estivi. Oltre ai classici gerani, possiamo scegliere anche piante come l’agapanto o l’eustoma, tra le più raffinate.

Approfondimento

Per abbellire il balcone, oltre a gerani e gerbere, scegliamo queste 5 magnifiche piante in piena fioritura in estate