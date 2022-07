Da pochissimo abbiamo voltato pagina al calendario e un nuovo mese è appena cominciato. Luglio ci attende con i suoi 31 giorni e ci trascina nel vivo dell’estate che, a giugno, avevamo appena assaporato. Questo mese, solitamente, ci offre un anticipo di quel solleone tipico d’agosto e ci invoglia a organizzare le prime, vere, vacanze estive.

Per il mare potremmo optare per una delle mete italiane premiate bandiera blu nel 2022, ma anche montagna, borghetti e città d’arte potrebbero rivelarsi un’ottima scelta. Al contrario, mentre noi ci trasformiamo in un’agenzia di viaggio, l’oroscopo si dimostra un vero stacanovista e per lui non ci sarebbero ferie all’orizzonte, anzi.

I nuovi inizi sono sempre molto impegnativi e i suoi bilanci mensili sono tra i più attesi nel pianeta Terra. Proprio per il mese di luglio i giochi sembrerebbero essere già fatti e l’oroscopo avrebbe già individuato i segni più sfortunati a causa di un transito celeste molto particolare.

Il passaggio di Nettuno

Nei nostri cieli, dal 28 giugno, il pianeta Nettuno ha iniziato a “camminare” all’indietro, intraprendendo un moto retrogrado che ci farà compagnia fino all’arrivo dell’autunno.

Essendo appena iniziato la sua influenza sarebbe molto forte soprattutto durante il mese di luglio, portando non pochi scompigli. Astrologicamente parlando, infatti, Nettuno retrogrado sarebbe il responsabile ci un certo subbuglio mentale, emotivo e morale. Il suo passaggio in direzione opposta alla nostra disseminerebbe un vero e proprio caos.

Questo potrebbe portarci a una serie di temibili fraintendimenti, rinunce e decisioni azzardate che, facilmente, potrebbero rivelarsi un fiasco. Ad andare così, secondo l’oroscopo, sarà la vita di ben 3 segni zodiacali, almeno per questi 31 giorni di luglio che potrebbero rivelarsi particolarmente impegnativi.

Luglio da dimenticare per lo Scorpione e altri 2 sfortunatissimi segni zodiacali a causa dello zampino di Nettuno retrogrado

Come anticipato dal titolo, il primo di questa tripletta sventurata sarebbe lo Scorpione. Oltre che con Nettuno questo segno dovrà vedersela anche con Saturno ostile e la combinazione di queste influenze negative potrebbe mettere in crisi un futuro che sembrava così sicuro.

Infatti, quelle di luglio sarebbero giornate destinate a essere ricche di pensieri negativi, sconforto e passi falsi, misti all’incapacità di cambiare le carte in tavola.

Un segno di fuoco

Una simile sfortuna potrebbe colpire anche il Sagittario ma le difficoltà maggiori sembrerebbe riguardare i sentimenti e l’amore. In particolare, le coppie fresche di fidanzamento o veterane potrebbero andare incontro a un periodo di instabilità, malintesi e raffreddamento della passione.

Un segno d’aria

Quindi, sarà un luglio da dimenticare per lo Scorpione e il Sagittario. Tuttavia, anche un altro segno potrebbe finire nel mirino di Nettuno retrogrado e cioè l’Acquario.

Nel suo caso i principali problemi potrebbero riscontrarsi nell’ambito lavorativo. Grandi cambiamenti sembrerebbero in arrivo e con questi blackout mentali potrebbe non essere facile accettarli e adattarsi.

