Il tempo passa veloce e le stagioni si susseguono rapidamente, tanto che a volte è difficile stargli dietro. Così, vale anche per i colori di tendenza che vedremo nella prossima primavera e che ci scombussoleranno piacevolmente la vita. Sollecitiamo la nostra curiosità e andiamo a vedere i colori primaverili 2022.

L’inverno 2021-2022 oltre ad essere abbastanza freddo ha visto alcuni capi ritornare di moda. I maglioni a dolcevita, tipici degli anni ’70, ad esempio, s’indossano con piacere. Il colore bordeaux e il bianco sono quelli più richiesti e che meglio interpretano le tendenze di questo inverno.

I capi trendy dell’inverno

Anche per il cappotto si sono ritrovati i classici di quegli anni. A doppio petto e con disegni a quadratoni, ad esempio. Ambedue i capi sono adatti per slanciare il corpo, rimodellandosi ai gusti dei nostri anni. Il cappotto femminile avvolge il girovita per dare più slancio ma senza stringere.

Per le giornate particolarmente fredde lasciamo il cappotto in armadio e prendiamo il parka. Questo capo nordico è decisamente fatto per mantenere al caldo il corpo quando fa più freddo. Scende anche fino alle ginocchia, per avvolgerci dolcemente come un fuso. Certamente un modo di vestire diverso, altro che dolcevita bianchi o sciarpe rosse, ma quando fa freddo è preferibile un parka.

In autunno 2021 tutto spingeva sul colore di tendenza dell’inverno che sarebbe stato il rosso. Certamente un colpo di colore che ci avrebbe liberati dal pessimismo dovuto a questa pandemia. Il rosso ha colorato in parte questo inverno ma apre bene ai colori certamente più attesi della primavera.

Altro che dolcevita bianco o sciarpa rossa, sarà questo il colore che spopolerà in primavera per essere più vicini alla natura

Un colore che stiamo già vedendo sulle passerelle della moda primaverile è ben il giallo. Che sia giallo canarino, giallo neon, giallo limone, giallo pastello o giallo oro sarà il riflesso dorato di questa primavera. Un colore che diffonderà buon umore e calore, proprio quello che si attende da tempo.

Accanto al giallo vedremo questa primavera anche l’azzurro. La primavera si colorerà di tutte le tinte della natura e non può mancare quella del cielo. L’azzurro è l’ispirazione e l’energia per cambiare in positivo. Messo a piccoli tocchi sui vestiti, abbinato ad altri colori oppure in forma all-over, porta il suo ottimismo ai giorni della settimana.

Giallo e azzurro ci faranno immergere nella natura amica quella che ci protegge e ci propulsa verso un cambiamento deciso e profondo.