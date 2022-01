Settimana da incubo per le quotazioni dell’oro che hanno perso oltre il 2,5%. Secondo gli esperti del mercato delle materie prime, il calo del prezzo dell’oro la scorsa settimana è stato dovuto principalmente alla posizione aggressiva della Federal Reserve statunitense sull’aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, hanno sostenuto che il crollo del mercato azionario, l’indice del dollaro in condizioni di ipercomprato e il previsto aumento del prezzo del greggio a causa del conflitto Russia-Ucraina sono alcuni dei principali fattori che potrebbero alimentare il rally del prezzo dell’oro nel prossimo futuro.

In quest’ottica la debacle dell’oro nella settimana appena conclusasi potrebbe essere già giunta al capolinea e aver offerto un’ottima opportunità di acquisto per gli investitori.

Prima di passare all’analisi grafica, però, vogliamo sottolineare come la difficoltà di tradare l’oro, cui abbiamo già accennato nei report precedenti, è evidente e richiede la massima prudenza da parte degli investitori.

La debacle dell’oro nella settimana appena conclusasi potrebbe essere già giunta al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 28 gennaio in ribasso dello 0,46% rispetto alla seduta precedente a quota 1.784,9 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso del 2,56%.

Time frame giornaliero

Dopo un inizio settimana tutto sommato molto interessante in ottica rialzista, le ultime tre sedute sono state un vero è proprio incubo. Le quotazioni dell’oro, infatti, hanno perso oltre il 4% facendo invertire al ribasso in corso. Inoltre, hanno rotto al ribasso l’importantissimo supporto in area 1.802,2 dollari (I obiettivo di prezzo) aprendo le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 1.750,5 dollari. La massima estensione del ribasso, poi, passa per area 1.698,8 dollari.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 1.802,2 dollari.

Time frame settimanale

Nel medio periodo il ribasso dell’oro potrebbe essere già prossimo al capolinea. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono molto vicine al I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso in aera 1.763,7 dollari.

La tenuta di questo livello potrebbe segnare l’inizio di una nuova e duratura fase rialzista che potrebbe portare il prezzo dell’oro in area 2.000 dollari. Qualora, invece, il ribasso dovesse continuare gli obiettivi ribassisti sono quelli indicati in figura.