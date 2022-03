Torna il momento di mettersi ai fornelli. Facciamolo però portando nel piatto una nuova ricetta, qualcosa di sfizioso, di originale e che incanti i nostri ospiti, oppure la nostra famiglia. Si tratta di un condimento di una pasta, perché oltre al ragù o al pesto di basilico ce ne sono tantissimi altri che possiamo fare. Mentre invece alla fine poi ricadiamo sempre gli stessi.

Spesso si è sentito dire che la pasta dobbiamo mangiarla solo a pranzo e mai a cena. Perché sennò non si digerisce o altri motivi. In realtà la pasta si può mangiare tranquillamente anche la sera. E anzi, quella sensazione di pesantezza che dà il carboidrato andrà a regalarci un sonno profondo.

In ogni modo importante è anche il condimento. Le opzioni qui sono due: lo possiamo fare noi oppure possiamo comprarlo già fatto. Queste due regole valgono per qualsiasi tipo di sugo. Ad esempio il ragù possiamo farlo a casa e poi lo congeliamo in diverse box, stessa cosa vale per il pesto con basilico e pinoli, oppure quello con la ricotta o quello di cavolo nero.

Insomma se abbiamo tempo il sugo possiamo farlo noi, se siamo sempre di fretta allora dobbiamo comprarlo.

Non ragù o pesto ecco un condimento per pasta facile da fare e originale che incanterà tutti

Pur andando sempre di corsa in realtà ci sono alcuni condimenti che possiamo fare a casa che non richiedono tantissimo tempo. Ovvio che se vogliamo fare il ragù ci serve tempo, ma per altri sughi possiamo farli sul momento e mangiarli. Come ad esempio il pesto con olive e noci. Un condimento veramente originale e gustoso perfetto per la pasta.

Gli ingredienti sono veramente basilari. Avremo bisogno di 60 grammi di parmigiano grattugiato, 150 grammi di gherigli di noci, 70 grammi di olio evo, latte, aglio, ovviamente delle olive senza nocciolo, e infine sale e peperoncino. Insomma ingredienti molto semplici e facilissimi da reperire.

Prima cosa da fare è mettere a bollire le noci. Ora prendiamo un mixer e inseriamo le noci raffreddate. Poi aggiungiamo gli altri ingredienti e mixiamo il tutto finché non abbiamo una crema.

E quando avrà questo aspetto allora sarà pronto. E allora non ragù o pesto ecco un condimento per i nostri ospiti veramente prelibato.

