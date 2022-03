Balconi e terrazzi se sfruttati al meglio possono essere un’aggiunta incredibile alla nostra casa. Un angolino da vivere quando le belle giornate lo permettono. Anche il balconcino più piccolo può diventare accogliente se arredato con stile.

Spesso e volentieri quando ci trasferiamo in una nuova casa lasciamo questa zona per ultima. Pensiamo all’arredamento delle camere, della cucina e del bagno ma non del balcone o terrazzo. Ovviamente ci sono delle priorità da rispettare, soprattutto con un budget limitato.

Per questo motivo proprio per non lasciarlo spoglio tendiamo ad arredarlo con mobili di fortuna. Un vecchio tavolino in plastica, qualche sedia spaiata e un pouf recuperato al mercatino. Ma anche spendendo poco possiamo creare un’area davvero piena di stile e funzionale.

Ecco qualche idea pratica e creativa per decorare il balcone in primavera con stile e senza spendere un patrimonio

Il modo migliore per non spendere troppi soldi è sicuramente il riciclo. Sia adattando con un po’ di creatività oggetti che già possediamo, che facendo un salto al mercatino dell’usato. Ma perché no, anche una combinazione delle due cose. Si possono trovare dei veri affari nel vintage, basta solo cercare.

Prima di tutto misuriamo lo spazio

Per poter creare una zona davvero ben curata è importante capire cosa possiamo metterci. Una volta chiaro il quadro della situazione possiamo valutare cosa posizionare. Se lo spazio è poco dovremo rinunciare al sogno di un bel tavolo con 4 sedie. Meglio un tavolinetto con due sedute o un complemento d’arredo trasformabile.

L’ombra è essenziale per sfruttare la zona a tutte le ore del giorno. Quindi predisponiamo una tenda da sole, un ombrellone o un gazebo a seconda della metratura. Utilizziamo sempre la regola del meno è meglio, quindi non affolliamo troppo lo spazio.

Decorazioni

Ora è il momento di capire se il nostro balconcino sarà più zona pranzo o zona relax. Sia divanetto che tavolo ampio hanno bisogno di parecchio spazio. Valutiamo la possibilità di posizionare il divanetto con un tavolino da caffè anche riciclato. Così la zona sarà più sfruttabile in ogni occasione. Creiamone uno con dei bancali riciclati o un vecchio divano, ma cambiamo rivestimento e imbottitura. Possiamo sfruttare un vecchio piumone per creare delle coperte che fanno sempre comodo.

Complementi d’arredo, luci, fiori

Lanterne o striscia di lucine per creare l’atmosfera. Magari abbiamo una normale lampadina da esterno, ma l’effetto sarà sicuramente diverso. Per un salottino o angolo relax da catalogo meglio lanterne o candele. Tanti cuscini perché ci saranno utili se abbiamo ospiti, oppure cassette di legno per nuove sedute da aggiungere. Un paio di vasi decorativi con delle splendide piante colorate per finire.

Quindi, ecco qualche idea pratica e creativa per decorare il nostro angolo di relax preferito. Con l’arrivo della primavera e le temperature che si rialzano potremo finalmente godercelo. Magari per una colazione con il partner o una birra con gli amici. Ricordiamoci solo di scegliere con cura le piante giuste per proteggerci dagli occhi indiscreti dei vicini.

Approfondimento

