Altro che chiacchiere di Carnevale, sbrigati a provare le brighelle facilissime da fare

Golose, facili da cucinare e buonissime, ecco le brighelle umbre che faranno impazzire tutti. Pochi ingredienti, un ripieno alla crema e tanta bontà in un solo boccone. Ecco la ricetta veloce da provare.

L’Umbria è una terra ricca di tradizioni culinarie famose in tutta Italia. Come non pensare ai primi con il tartufo, le lenticchie di Castelluccio di Norcia o un buon piatto di cinghiale. Ma anche per quanto riguarda i dolci non hanno nulla da invidiare alle altre Regioni d’Italia. Oltre alla Ciaramicola, dolce pasquale della provincia di Perugia, ci sono le golosissime brighelle. Queste piccole sfere di bontà sono una vera delizia e sono semplicissime da preparare.

Altro che chiacchiere di Carnevale, ecco la ricetta delle frittelline golose

Le fritture, che siano dolci o salate, sono un punto debole di molti. Fritture di pesce, frittelline salate, melanzane impanate, cotolette e chi più ne ha più ne metta. Ma anche i dolci, se ci pensiamo, possono essere molto golosi quando sono fritti. E questo vale anche per i dolci di Carnevale tipici dell’Umbria. Le brighelle non sono altro che bignè fritti lievitati e ancora più facili da preparare. Pronti in pochi minuti, sono il piatto perfetto per grandi e piccini da gustare sempre, vediamo la ricetta.

Ingredienti

500 ml di acqua;

360 g di farina;

120 g di margarina;

9 uova medie;

40 g di zucchero;

6 g di lievito per dolci;

1 bustina di vanillina;

1 pizzico di sale;

crema pasticcera o chantilly q.b.

Procedimento

Facciamo bollire in una pentola l’acqua, la margarina, lo zucchero e il sale. Quando lo zucchero si sarà completamente sciolto, aggiungiamo la farina setacciata con la vanillina. Appena il composto si staccherà dalle pareti della pentola, l’impasto è pronto. Poi togliamo la pentola dal fornello e aggiungiamo le uova una alla volta, mescoliamo con un mestolo di legno. Non ci resta che unire il lievito e mescolare bene e trasferire l’impasto in un sac à poche. Formare le brighelle su un foglio di carta da forno leggermente imburrato. Ora basta friggerle poco alla volta o cuocerle in forno a circa 170° gradi. Una volta raffreddate, farciamole con la crema pasticcera o con la chantilly. Passiamole nello zucchero semolato e gustiamocele quando si saranno raffreddate.

Insomma, altro che chiacchiere di Carnevale, i piatti regionali di questo periodo sono davvero tantissimi. Invece delle solite bugie prepariamo queste frittelline dolci che conquisteranno tutti. Possiamo accompagnarle con un buon prosecco o con un ottimo digestivo fatto in casa. Si può provare qualche liquore al cioccolato, per esempio, o dei digestivi alle erbe. Con un po’ di pazienza si possono realizzare tantissimi piatti gustosissimi senza essere chef esperti. Basta solo avere la ricetta giusta e sperimentare.