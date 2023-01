Conviene riparare un PC guasto o comprarne uno nuovo? Ecco la verità che nessuno vuole raccontare

Il tuo PC ha dei problemi di malfunzionamento e stai pensando se ripararlo o sostituirlo? Prima di scegliere, ti conviene analizzare bene l’entità del danno e le relative spese, senza troppa fretta! In questa guida, ti aiuteremo a valutare nel migliore dei modi.

Avendo a che fare quotidianamente con dispositivi tecnologici di ogni genere, ti sarai già reso conto che anch’essi, prima o poi, possono smettere di funzionare. E, quando succede, sono spesso dolori, perché bisogna mettere mano al portafoglio e spendere del denaro.

La spesa può essere abbastanza gravosa, non tanto quanto si guastano piccoli gadget, come cuffie, caricabatterie, mouse e tastiera e così via; ma, al contrario, quando si rompono dispositivi più costosi, come smartphone, tablet o PC.

In questo articolo, in particolare, rifletteremo sui danni e sui costi dei PC che, tra i dispositivi elencati, è forse quello più oneroso, sia in termini di riparazione che di sostituzione.

Ecco cosa conviene fare quando un computer smette di funzionare

Quando si possiede un PC che, per un motivo o per l’altro, non funziona più a dovere, viene subito naturale porsi una domanda: “conviene riparare un PC guasto o comprarne uno nuovo?”. In realtà, come ben immaginerai, non esiste una risposta univoca a tale quesito.

In linea generale, possiamo dire che acquistare un nuovo PC potrebbe aver senso nel caso in cui il costo della riparazione fosse superiore al prezzo del nuovo dispositivo. Oppure, se il PC fosse talmente vecchio e lento che tenerlo ancora in vita sarebbe davvero controproducente per il tuo lavoro, o per le tue attività in generale.

Tuttavia, come puoi ben immaginare, la maggior parte delle volte queste valutazioni non vengono effettuate in maniera così “ponderata”. Spesso, infatti, si tende a liquidare la questione acquistando direttamente un nuovo PC (forse anche per soddisfare quella voglia un po’ inconscia di possedere sempre l’ultimo modello di ogni cosa).

Conviene riparare un PC guasto o comprarne uno nuovo? Analizza i costi prima di decidere

Se sei una persona molto sensibile riguardo alle spese e agli sprechi, o se tieni particolarmente al tuo PC, la strada della riparazione è più che percorribile. Infatti, tolti i casi precedenti, se l’entità del danno, sia lato software che lato hardware, è davvero minima, conviene comprare i pezzi danneggiati e sostituirli.

In generale, tutto questo varrebbe nel caso in cui vi sia:

un problema sul software , o sul sistema operativo, come virus, installazioni difettose o bug;

, o sul sistema operativo, come virus, installazioni difettose o bug; un difetto lato Hard Disk , che nel 90% dei casi può essere sostituito con un altro HD spendendo dai 30 € ai 100 € massimo; o con un SSD spendendone anche 200 €.

, che nel 90% dei casi può essere sostituito con un altro HD spendendo dai 30 € ai 100 € massimo; o con un SSD spendendone anche 200 €. un malfunzionamento della batteria;

una pulizia interna da fare.

Se, invece, il problema riguarda altre componenti come RAM, scheda madre, schede video, schermo, tastiera e così via, alla spesa delle componenti (già di per sé abbastanza alta) dovrebbe aggiungersi anche la manodopera che in genere potrebbe costare dai 50 € fino ai 350 €. Quindi, se abbiamo un buon PC, che magari abbiamo pagato 1.200 € nel 2020, avrebbe senso ripararlo. Se, invece, nello stesso anno abbiamo acquistato un PC da 500 €, il discorso cambia decisamente.