Non solo liquore al cioccolato e limoncello, per le feste serviamo questi profumati digestivi

Pranzi infiniti e pasti consistenti possono mettere a dura prova il nostro allenamento a tavola. Un buon liquore per digerire è sempre una buona idea in queste festività natalizie. Ma oltre ai grandi classici, perché non prepararne qualcuno più originale? Vediamo qualche facile ricetta da fare a casa.

I liquori e i digestivi sono una coccola a cui è difficile rinunciare dopo un bel pasto abbondante. Il limoncello o l’amaro sono sicuramente i più gettonati, anche perché semplici da preparare. Ma anche il liquore al cioccolato è fra i più amati, grazie al suo sapore dolce e cremoso. Non tutti sanno però che in poche mosse si possono preparare tantissimi digestivi diversi anche più freschi e saporiti.

Non solo liquore al cioccolato e limoncello, grandi classici da preparare a casa

Un esempio sono i liquori alle erbe, incredibili per sgrassare la bocca dopo un pasto saporito e abbondante. Tra le varianti troviamo quelli alle ortiche, alla rucola o alla lavanda, 3 liquori davvero particolari. Ma quello al basilico è forse il più profumato e ad effetto di tutti. Prepararlo è semplicissimo e non richiede troppo tempo di macerazione, quindi siamo ancora in tempo per Natale. Il basilico è un ingrediente fantastico, si può utilizzare in tanti modi in cucina, non solo come insaporitore.

Ingredienti per 500 ml di liquore al basilico

40 g di foglie di basilico fresco e profumato;

250 ml di alcol alimentare 95° gradi;

250 ml di acqua:

200 g di zucchero.

Prima di tutto laviamo bene le foglie di basilico e asciughiamole con un foglio di carta assorbente. Trasferiamole in un barattolo di vetro che abbia il coperchio a chiusura ermetica, versiamo l’alcol e pressiamo le foglie. Chiudiamo il barattolo e lasciamo macerare le foglie almeno per un giorno intero, meglio ancora per due.

Passati questi giorni di macerazione andiamo a preparare lo sciroppo di zucchero, scaldando in un pentolino acqua e zucchero. Quando lo zucchero sarà sciolto, spegniamo il fornello e lasciamo raffreddare. Trasferiamo il liquido di macerazione del basilico dentro la pentola, aiutandoci con un colino per filtrarlo. Mescoliamo bene e imbottigliamo in una bottiglietta da 500 ml o versiamolo in diverse bottigliette più piccole. Serviamolo freddo a fine pasto, il profumo e il sapore fresco e intenso ci aiuteranno a digerire.

Un tocco di freschezza perfetti per digerire dopo le abbuffate di Natale

Un altro liquore molto natalizio da servire in questo periodo è quello all’arancia e cardamomo. Il procedimento è praticamente identico, l’unica differenza sta nel tempo di macerazione. Se vogliamo che l’arancia sprigioni tutto il suo profumo servono almeno 3 o 4 giorni almeno. Se non riusciamo a servirlo in tempo per Natale possiamo sempre proporlo per Capodanno. In ogni caso, il successo è assicurato e i nostri ospiti saranno felici di assaggiare qualcosa di nuovo e particolare.

Abbiamo a disposizione una varietà incredibile di digestivi, non solo liquore al cioccolato e limoncello. Un’idea carina per stupire tutti gli ospiti sarebbe quella di prepararne diversi e organizzare una degustazione. Con l’atmosfera natalizia, le luci e la bella compagnia faremo sicuramente un figurone. E perché no, alla fine del pranzo possiamo pure regalarli accompagnati da un globo di neve personalizzato.