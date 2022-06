L’arrivo dell’estate coincide quasi sempre con un drastico cambio di look. Un cambio di look che parte dall’abbigliamento e finisce alla punta dei capelli. Oggi parleremo proprio di questi ultimi. Probabilmente il nostro miglior biglietto da visita se vogliamo apparire eleganti e alla moda. Avere capelli al top non significa soltanto coprire i capelli bianchi con prodotti naturali. Significa anche scegliere il colore giusto per farsi notare, indipendentemente dall’età. Quindi altro che castano o biondo. Sono i 3 che stiamo per scoprire i colori cha spopoleranno in questa stagione e che valorizzeranno il nostro viso come non mai.

La tonalità di rosso che ci farà impazzire e ci ringiovanirà di 20 anni

Negli ultimi anni gli hair stylist hanno rivalutato e rilanciato moltissime tonalità di rosso. Quella must have di quest’estate è l’irresistibile rosso ramato. Un colore molto simile al rosso naturale perfetto per illuminare il viso ed esaltare i lineamenti.

E il bello è che il rosso ramato è adatto sia ai capelli corti che a quelli lunghi. Se amiamo i primi possiamo optare per un comodo pixie cut da portare rigorosamente spettinato. Se preferiamo i capelli lunghi possiamo tranquillamente scegliere un taglio scalato. Sarà il colore a fare la differenza.

Il biondo platino cenere è il colore preferito dalle vip

Siamo stanche del solito, noioso e inflazionato biondo ma abbiamo i capelli chiari? Niente paura. Chiediamo al nostro parrucchiere di fiducia il biondo platino cenere. Elegante e raffinato, questo particolare biondo si è affermato come il colore must have alle sfilate di alta moda più recenti. Ed è il preferito di vip e influencer in questi mesi.

Se abbiamo sempre ammirato gli stili di capelli anni ‘70 è il colore che non possiamo perderci.

Altro che castano o biondo, ecco i 3 colori di capelli che spopoleranno in estate e ci faranno sembrare giovani anche dopo i 60

Sembrava finito nel dimenticatoio in favore di tonalità più accese e appariscenti. Ma l’estate 2022 sancisce il ritorno ufficiale del nero tra i colori di capelli must have.

Attenzione, però. Non il solito nero opaco e spento. La tonalità da scegliere è quella scurissima che somiglia all’ossidiana e che splende di lucentezza. Il celebre nero glossy. Il nero glossy si adatta benissimo sia a tagli medi come il caschetto e il bob sia a tagli corti e cortissimi. Ma soprattutto è perfetto per ogni tipo di ovale e per esaltare il colore degli occhi e l’incarnato della pelle.

