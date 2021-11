I capelli biondi sono un evergreen che difficilmente passerà di moda. Esibiti da numerose celebrità e amatissimi anche dalle persone comuni. L’ideale per le more che hanno intenzione di dare una completa svolta alla loro apparenza. Come ogni colore, anche il biondo ha le sue sfumature calde o fredde.

Ce ne sono per tutti i gusti. C’è chi ama un biondo chiaro uniforme, come Gwyneth Paltron, o il biondo cenere come Cameron Diaz o un biondo sfumato con ambra e miele, come quello dei capelli di Blake Lively.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se si parla di tendenze, però, in cima alla classifica al momento ci sono alcune precise nuances di cui tratteremo a brevissimo. Altro che capelli biondo miele, ecco le sfumature più amate e di tendenza di questa stagione e dell’inverno che verrà. L’autunno e l’inverno 2021/2022 ci metteranno davanti ad una scelta da fare: sfumature calde o fredde?

Le sfumature fredde di biondo in voga nell’autunno/inverno 2021-2022

Il vanilla blonde, il biondo Marilyn e il biondo platino sono alcuni esempi di sfumature di tendenza durante l’autunno e l’inverno venturo. Il più particolare, però, è sicuramente il colore pearly blonde, un biondo algido arricchito da tocchi di grigio, biondo crema e accenni di rosa pastello visibili in controluce.

Altro che capelli biondo miele, ecco le sfumature più amate e di tendenza di questa stagione e dell’inverno che verrà

In alternativa, come avevamo già accennato, c’è scelta anche tra le sfumature più calde di questo colore. Tra tutte le tonalità spicca il biondo caramello, che unisce il biondo grano ad accenti caramellati. Torna in tendenza anche il biondo dorato con shadow root, radici più scure e lunghezze più chiare. Per chi ama tinte un po’ più originali, è invece da testare il biondo strawberry, valida alternativa al biondo albicocca.

A chi stanno bene?

Molte persone si fanno influenzare a modelle o altri personaggi famosi per scegliere le tinte. La verità è che a volte ciò può essere controproducente. Non tutti i colori sono adatti a tutti i capelli e a tutti i volti. In linea generale, le sfumature fredde di biondo si adattano meglio a chi parte già da una tonalità di capelli chiara; al contrario, le sfumature calde sono perfette per chi ha una base scura. Questa, però, è solo la punta dell’iceberg. Ci sono diversi aspetti da considerare, da valutare preferibilmente con un esperto. Per quanto riguarda il taglio, invece? Non il bob o il pixie cut, ma è questo lo sbarazzino taglio di capelli a bassa manutenzione che spopolerà a brevissimo.