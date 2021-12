Nell’oroscopo di questa settimana, oltre al profumo del Natale e ai preparativi, vedremo anche degli strano movimenti astrali. Infatti, si faranno sentire le tensioni tra Urano e Saturno. Questo porterà a dei cambiamenti nel comportamento dei segni. In particolare, il Sagittario diverrà più dolce mentre Scorpione, sempre più attraente. Nel complesso, però, in astrologia, si registrerà un momento di calma, prima dei grandi cambiamenti di fine anno. Possiamo riassumere così quello che accadrà: Mercurio in Sagittario fungerà da stimolo, Venere in Capricorno, invece, porterà dolcezza ai segni di terra. Infine, Marte in Scorpione donerà una speciale sensualità ai segni d’acqua. Quindi, ne vedremo delle belle per questi 4 segni zodiacali che dovranno sfruttare tutto il loro sex appeal questa settimana!

Segni zodiacali, sensualissimi questa settimana

Partiamo dal Cancro, che si toglierà diverse pietre dalla scarpa. Infatti, se il partner, ultimamente, è stato lamentoso, per la scarsa iniziativa, ora sarà costretto a cambiare idea. Sarà la settimana della sfrenata sensualità, che lascerà l’altro a bocca aperta e pienamente soddisfatto della rinascita. Attenzione, però, perché, dalla settimana prossima, si dovrà usare un’altra tecnica.

Passiamo all’altro segno d’acqua, i Pesci. Essi, pur vivendo un periodo di tranquillità e pace, dovranno stare dietro alle loro emozioni dirompenti. Il consiglio, dunque, è quello di dare sfogo ai sentimenti, che saranno potentissimi. Se si è troppo timidi, quindi, si possono scegliere forme di comunicazione originali e alternative. Si pensi alla musica, al disegno, insomma basta trovare una personale modalità di espressione.

Veniamo allo Scorpione, sensualissimo e birichino. Ebbene, sfodererà una gran voglia di fare e un’energia, mai viste prima, che lo porteranno ad avere tutto sotto controllo. Il bello è che le cose riusciranno alla perfezione, sia dentro che fuori dal letto. Per quest’ultima performance, il voto è: 9!

Ne vedremo delle belle per questi 4 segni zodiacali che dovranno sfruttare tutto il loro sex appeal questa settimana

Siamo al quarto ed ultimo segno in rassegna: il Sagittario, che avrà Mercurio dalla sua parte e questo non capita ogni giorno! In questo periodo, gli stimoli e la sete di conoscenza raggiungeranno traguardi mai visti prima. Ci saranno grandi illuminazione e grandi scoperte, interiori ed esterne. Insomma, una vera bomba. Inoltre, questo segno correrà velocemente con la mente e con il corpo, verso nuovi orizzonti che porteranno a grossi cambiamenti. Insomma, meglio approfittare del favore degli astri, non si sa mai!

Approfondimento

Con l’unica colpa di essere belli e travolgenti, questi 5 segni zodiacali faranno cadere tutti ai loro piedi