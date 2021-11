A Natale molte persone saranno impegnate in cucina. Su di loro, ricade la responsabilità della riuscita della festa e anche della felicità dei familiari. Quindi, si tratta di un compito oneroso, che a volte stressa. Tuttavia, ci sono soluzioni davvero interessanti che potremmo consigliare a chi è alle prese con la cucina, durante le feste. Semplice, veloce, economico gustosissimo, questo pranzo di Natale è la soluzione per soddisfare tutta la famiglia, col minimo sforzo. Il pranzo parte dal menù, per poi, impegnarci nella ricerca dei prodotti occorrenti. Lo scopo ultimo è quello di ottenere il benessere dei commensali e fargli trascorrere un giorno felice. Pertanto, qui forniremo degli strategici suggerimenti e spunti per agevolare chi ha questo importantissimo compito.

Quelli che indicheremo, sono dei consigli della nonna, utili a districarsi nel trovare la giusta soluzione al pranzo di Natale. Partiamo dagli antipasti. Ebbene, possiamo iniziare con delle tartine di zucchine e gamberetti o zucchine, pomodoro e mozzarella. In alternativa, o in aggiunta, potremo preparare una pizza rustica agli spinaci, anch’essa gustosissima ma, soprattutto, facilissima da preparare. Infine, potremo proporre degli originali cestini, ripieni di prosciutto, pere e stracchino. Il tutto, utilizzando la pasta sfoglia, che si può anche comprare già fatta, risparmiando tempo e danaro. Passiamo ai primi piatti. I migliori sono quelli al forno, da preparare il giorno prima e infornare comodamente il giorno di Natale. Potremmo, poi, anche puntare su qualcosa di originale, come i cannelloni alla zucca e radicchio o alla napoletana. In alternativa, potremmo optare per ricette più classiche, come il pasticcio di pasta al ragù o un timballo di melanzane.

Veniamo ai secondi piatti. Il consiglio è quello di scegliere l’arrosto ripieno, di pollo o di manzo. Si tratta dei piatti favoriti di Natale, che certamente non deluderanno nessuno. Veniamo, infine al dolce. In proposito, possiamo dire che è davvero arduo trovare quello migliore per il pranzo di Natale. Il consiglio cade sul pandoro farcito al mascarpone o/e il tronchetto, farcito con crema pasticciera o cioccolato. Altra idea vincente, infine, potrebbe essere la crostata di Natale. In definitiva, seguendo questi consigli della nonna, faremo tutto con il minimo sforzo possibile, senza deludere nessuno!