Il periodo natalizio è il momento giusto per trascorrere tempo assieme alla nostra famiglia. In molti amano passare le serate in casa davanti ad alcuni film divertenti ed emozionanti.

Oggi parleremo, dunque, di tre film disponibili sulle piattaforme streaming perfetti per il Natale. Un film è disponibile su una piattaforma gratuita mentre due sono su quelle a pagamento. Si tratta di pellicole adatte a tutte le età, che possono piacere ed emozionare davvero chiunque. Quindi, ecco tre film da guardare assieme a tutta la famiglia perfetti per il periodo natalizio.

Non i soliti film natalizi

Il primo film di cui parliamo è disponibile gratuitamente su Rai Play. Si tratta di “Rémy”, film francese molto recente che segue le avventure del piccolo orfano Rémy, che viene affidato al musicista Vitalis interpretato dal mitico Daniel Auteuil.

Grazie ad una messa in scena emozionante e coloratissima, seguiremo le peripezie dei due attraverso la Francia. Musiche e paesaggi splendidi e una storia emozionante rendono questo film adatto a tuta la famiglia, anche ai più piccolini.

Il secondo film di cui vogliamo parlare si intitola “L’amore non va in vacanza” ed è disponibile su Netflix. La storia parla di due donne, interpretate da Kate Winslet e Cameron Diaz, sole e tristi, che decidono di scambiarsi la casa per le vacanze natalizie.

Una si ritroverà nelle innevate campagne inglesi, mentre l’altra sarà nella caldissima e assolata California. Durante il film le due donne ritroveranno loro stesse e l’amore. Si tratta di una bella commedia romantica che però può essere apprezzata anche da chi non ama il genere.

Ecco tre film da guardare assieme a tutta la famiglia e perfetti per il periodo natalizio

L’ultimo film di cui parleremo è disponibile su Amazon Prime e si tratta di “A cena tra amici”. Questo film francese del 2002 ha avuto molto successo per la sua intelligenza ed ironia. La storia è molto semplice, cinque persone in un salotto discutono e si confessano in seguito ad uno scherzo di uno dei presenti.

Il film è movimentato e profondo ma non mancano momenti davvero divertenti. Perfetto per chi vuole passare una serata davanti un film divertente senza spegnere il cervello. Grazie ad attori bravissimi e a dialoghi scritti in maniera perfetta, il film intrattiene e fa riflettere su molti temi. Il finale è edificante e molto positivo, quasi a tema natalizio.

Approfondimento

Questa imperdibile serie tv che ha fatto emozionare tutti i cinquantenni è ora disponibile gratis e tutti dovrebbero vederla.