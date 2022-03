In alcune occasioni, potrebbe capitare che l’iPhone si blocchi e cominci a riavviarsi da solo continuamente. Lo schermo appare oscurato, eccetto per l’icona di caricamento che fa la sua comparsa prima che il dispositivo si riaccenda per poi spegnersi nuovamente.

Cosa fare se l’iPhone è in bootloop, cioè è bloccato e continua a riavviarsi da solo? Esistono diverse possibili soluzioni a questo problema. Analizziamole tutte quante, affinché ciascuno possa scegliere quella più adatta alla propria casistica.

Cosa fare se l’iPhone è in bootloop?

Un primo possibile rimedio a questo problema è effettuare il riavvio forzato del dispositivo. Il procedimento da seguire varia leggermente a seconda del modello di iPhone in proprio possesso. Per gli iPhone 5, 6s o modelli precedenti, tenere premuti contemporaneamente il tasto Standby/Riattiva (situato al margine destro del dispositivo) e Home per qualche secondo. Rilasciare i tasti solamente quando compare il logo Apple.

Per l’iPhone 7, tenere premuti contemporaneamente il tasto Volume Giù e Standby/Riattiva. Anche in questo caso, rilasciare i tasti solo a riavvio avvenuto. Per iPhone 8, X, xs, XR, 11, 12 e 13 bisogna prima cliccare e poi rilasciare il tasto Volume Su, per poi fare lo stesso con Volume Giù e infine tenere premuto il tasto laterale. Rilasciarlo solo a riavvio avvenuto.

E se continua a non funzionare?

Se il problema continua a non funzionare, si può ricorrere ad un hard reset, una soluzione più drastica. Se non si ha un backup salvato su iTunes, si perderanno tutti quanti i dati salvati sul dispositivo. Il procedimento da seguire è questo:

aprire iTunes sul computer e collegarci iPhone tramite l’apposito cavo USB;

spegnere il dispositivo;

premere per 3 secondi il pulsante Home, poi rilasciarlo;

premere il tasto Home e il pulsante di accensione contemporaneamente per circa 10 secondi di tempo, in modo da entrare nella cosiddetta modalità di recupero di iPhone;

rilasciare il pulsante di accensione quando il logo Apple scompare;

da iTunes, procedere al ripristino del dispositivo, riportandolo alle impostazioni di fabbrica.

Al termine del procedimento, il problema del bootloop dovrebbe essere completamente risolto. In caso di ulteriori complicazioni, si consiglia di recarsi nel più vicino centro Apple con il proprio cellulare.

