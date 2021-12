Da alcuni giorni è arrivato, quasi dappertutto, un gelo che in alcune parti d’Italia ha portato venti forti e copiose nevicate. Spinti da queste circostanze, molti hanno incominciano ad uscire bardati munendosi di sciarpe, cappelli e guanti. Questa necessità però non deve tradursi in una caduta di stile né in un imbolsimento delle singole persone. Abbiamo già detto basta a cappelli e sciarpe, ecco come tenersi al caldo con stile con questo accessorio che sta spopolando. Oggi facciamo un esempio simile riguardo a questo argomento. Altro che calzettoni e pantaloni pesanti, ecco l’alleato immancabile per indossare la gonna anche d’inverno senza soffrire il freddo alle gambe e alle caviglie. Vediamo insieme di cosa si tratta e come possiamo difenderci con stile dalle temperature rigide tipiche di questa stagione dell’anno.

Stiamo parlando di un capo molto comune e parecchio amato, i leggings. Non ci riferiamo però a quelli classici di tessuto leggero che sono perfetti in primavera o estate. Parliamo di quelli di materiali che riscaldano. Esistono, ad esempio, alcuni modelli fatti di cashmere che permettono di avere allo stesso tempo comodità e calore. Se fossimo indecisi sulla qualità del materiale consigliamo di leggere: “come riconoscere il vero cashmere ed evitare fregature secondo gli esperti del settore”.

In alternativa però esistono dei modelli anche imbottiti che risultano molto caldi e confortevoli, ma che creano strati e, conseguentemente, volume e spessore. Di sicuro però utili per permetterci di uscire con un vestito corto o con una gonna leggera, anche nel mese di dicembre.

A quali tipologie di fisico donano le gonne e i vestiti

Ci sono dei fisici a cui gonne e vestiti donano molto di più. Ad esempio, ad un fisico con forma a pera o a clessidra, caratterizzata da un punto vita stretto e da fianchi larghi. L’unica differenza fra la prima e la seconda tipologia di figura è la sproporzione dei fianchi con le spalle, presente nella pera e assente nella clessidra. Quindi per loro sarebbe un peccato rinunciare alle gonne e a vestiti. I migliori modelli sono quelli leggermente svasati che permettono di camuffare gli accumuli adiposi per lo più presenti nella parte centrale della figura.

