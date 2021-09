Se siamo delle persone attente alla moda, saremo sicuramente informate sui nuovi trend che sono in costante cambiamento. Parliamo di colori, borse, gioielli, cappotti e di molto altro ancora. L’unico accessorio che però che sfoggiamo 24 ore su 24 e che dobbiamo tenere sotto controllo è solo uno: la nostra acconciatura. Vediamo dunque insieme come possiamo fare per procurarci un taglio all’ultimo grido. Infatti, questa nuova tendenza autunno/inverno 2021 non farà passare la nostra chioma inosservata. Vediamo insieme se questa acconciatura può rivelarsi adatta al nostro viso.

Stiamo parlando del “wob”. Questo nuovo stile riprende un classico da sempre intramontabile nell’immaginario collettivo, il caschetto. Questo taglio estremamente geometrico però purtroppo non valorizza tutte, soprattutto penalizza chi ha una faccia spigolosa. Per questo sono nate delle varianti come il “long bob” (anche più comunemente abbreviato in “lob”), ovvero una versione che non si ferma all’altezza del mento ma che arriva all’incirca fino alle spalle. Il wob è invece una variante più “wavy”, ovvero dal tono leggermente ondulato. Questo movimento rende il tutto più versatile perché prima di tutto non ci costringe ad essere schiave della piastra. Poi perché il mosso tende a smussare l’effetto tagliente e squadrato tipico che conferisce il bob classico.

A chi sta bene e chi invece farebbe meglio a lasciar perdere

Questo look scompigliato è adatto a chi di per sé ha uno stile rock o sbarazzino. Infatti potrebbe provocare dei problemi a chi ama vestirsi in maniera elegante. Questo potrebbe non valere solo nel caso in cui qualcuno desideri creare un forte stacco fra lo stile dei capelli e quello vestiti. Può essere ottimo se indossato su dei visi dalla forma quadrata. Le onde, infatti, tendono ad addolcire questo genere di lineamenti e a renderli più fini e sottili.

Invece meglio lasciare perdere se si ha un viso molto tondo per evitare un effetto lezioso alla Shirley Temple. Per quanto riguarda invece la forma del capello è meglio averlo tendente al mosso, soprattutto per una questione di comodità. È invece da evitare se si ha un capello liscio o tendente al liscio. Bisognerebbe infatti spendere molto tempo nel raggiungere questo genere di styling. Purtroppo, però basterebbe un solo colpo di spazzola a far perdere al look il suo effetto naturalmente arruffato.

