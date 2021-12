Questo è il momento e ci sembra davvero propizio, infatti sono elevate le probabilità che oggi a Wall Street riparta il rally natalizio. Comprare da lunedì in poi potrebbe essere una buona opportunità in ottica dei prossimi 30 giorni solari almeno.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura di contrattazione del 9 dicembre gli indici americani hanno segnato i seguenti prezzi:

Dow Jones

35.754,70

Nasdaq C.

15.517,37

S&P 500

4.667,45.

I livelli operativi da monitorare per definire la prossima direzione dei listini

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 35.423. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 35.288.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.507. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.834.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.631. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.673.

Il percorso campione settimanale atteso

Rimbalzo fra lunedì e martedì e poi ribasso fino a venerdì. Come scritto nei giorni scorsi: molto probabilmente lo scenario ha subito una variazione da ribassista a rialzista e oggi questa ipotesi dovrebbe essere confermata.

Ecco i livelli che secondo i nostri Trading Systems che se superati in chiusura di settimana confermeranno l’inizio di una nuova fase direzionale rialzista.

Dow Jones

35.288

Nasdaq C.

15.834

S&P 500

4.673.

Come scritto, la giornata odierna è importante e da come chiuderanno le sedute si dispiegheranno effetti per diverse settimane. Cosa fare?

Mentre Apple (NASDAQ:AAPL) continua a mostrare forza, da lunedì in poi concentreremo la nostra attenzione anche su altri titoli guida come Amazon, Google, JPMorgan, Meta, Microsoft e Netflix.