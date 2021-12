Il conto alla rovescia per il Natale è ufficialmente partito e molti di noi sono già alle prese con l’organizzazione di pranzi e cene. Tra le operazioni che possono causare più preoccupazioni, c’è la scelta dei menù. Tutti vogliamo fare bella figura e non vogliamo passare per quelli “che cucinano sempre le solite cose”. Niente paura. Oggi noi di ProiezionidiBorsa presenteremo una ricetta facilissima, che lascerà di stucco anche gli scettici. E altro che cannelloni e pasta al forno, è questo il primo piatto re delle feste che farà impazzire ospiti e famiglia. Si preparare con pochi ingredienti, che probabilmente abbiamo già in casa, e farà felici anche i vegetariani. È il momento di rinfrescare la nostra lista di specialità.

Altro che cannelloni e pasta al forno, è questo il primo piatto re delle feste che farà impazzire ospiti e famiglia

In ogni cena o pranzo di Natale che si rispetti non mancano mai cannelloni o versioni sempre diverse della pasta al forno. Ma se per una volta vogliamo dare un tocco di originalità al menù senza rinunciare al gusto, dobbiamo assolutamente provare questa ricetta. Ovvero i lumaconi al forno con ricotta, formaggio e spinaci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Per prepararne 4 porzioni avremo bisogno di:

350 grammi di lumaconi rigati;

500 grammi di spinaci;

1 uovo;

4 etti di ricotta di bufala;

1 etto di pecorino romano grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

1 mazzetto di basilico;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe per condire.

Come preparare i lumaconi ripieni al forno con spinaci, ricotta e formaggio

Partiamo proprio con gli spinaci. Sbollentiamoli per un paio di minuti in una pentola capiente, scoliamoli e sciacquiamoli velocemente con dell’acqua fredda. Ci aiuterà a mantenere una buona consistenza.

Nella stessa acqua di cottura mettiamo subito a cuocere i nostri lumaconi. Mentre aspettiamo, possiamo dedicarci al ripieno. Prendiamo una ciotola e iniziamo a mescolare delicatamente spinaci, uovo, ricotta, aglio e basilico tritato. Non appena il composto inizia ad amalgamarsi, incorporiamo metà del pecorino. Non ci resta che regolare il sapore con sale e pepe.

Prendiamo il ripieno e iniziamo a riempire tutti i lumaconi, che a questo punto dovrebbero essere cotti. Posizioniamoli in una teglia con un filo d’olio sul fondo e ricopriamoli con il resto del formaggio. Siamo pronti per la cottura. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa mezz’ora e il gioco è fatto.

Per esaltare il sapore del piatto, lo chef consiglia un vino rosso dal sapore sapido e secco. Oppure in alternativa una di queste birre tutte italiane da provare almeno una volta nella vita.

Approfondimento

Basta con i soliti pandori e panettoni, è questo il dolce natalizio morbidissimo e facile da preparare che sta spopolando ovunque