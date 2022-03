Uno degli inestetismi più comuni da fronteggiare con l’avanzare dell’età sono i capelli bianchi e grigi. Tante donne e tanti uomini cercano di coprire la loro chioma sale e pepe spendendo decine se non centinaia di euro in tinte. Ma non sempre la tinta è indispensabile per coprire i capelli bianchi. A volte basta utilizzare i giusti prodotti naturali.

Abbiamo già visto come alcuni dei prodotti che abbiamo in cucina possano avere una doppia vita, rendendosi utili anche in altri ambiti della quotidianità. Per esempio, possiamo utilizzare caffè in polvere e bucce di patate come tinte naturali per i capelli, con eccellenti risultati. Oggi prendiamo in esame le proprietà di un altro alimento, che potrebbe tornarci utile se vogliamo coprire i capelli bianchi.

Altro che caffè e bucce di patate, il miglior metodo naturale per coprire i capelli bianchi senza tinta lo troviamo in frigorifero

Un inatteso alleato di bellezza può essere il burro chiarificato. Questo grasso animale, acquistabile in ogni supermercato, è il risultato del processo chimico della chiarificazione del burro. Solitamente viene utilizzato per varie tipologie di ricette, specialmente per le fritture e la preparazione di alcune salse, come l’olandese e la bernese.

Ma, come anticipato, il burro chiarificato può anche aiutarci a coprire i capelli bianchi in modo del tutto naturale. Per sfruttare appieno i suoi benefici, prendiamone una noce e massaggiamo delicatamente la testa. Poi, lasciamolo riposare per circa un’ora. Dopodiché risciacquiamo con acqua corrente. Ripetiamo la suddetta operazione un paio di volte alla settimana. Il burro chiarificato nutre il capello, aiutandolo a riacquisire il colore naturale.

Un altro metodo naturale alternativo alla tinta

Abbiamo parlato degli effetti del burro chiarificato sui capelli sale e pepe. Abbiamo anche accennato, però, ad altri alimenti che potrebbero fungere da metodi alternativi alla tinta. Tra questi c’è senza dubbio l’amla, un frutto originario dell’India e non molto noto in Occidente.

Altro che caffè e bucce di patate, questo frutto pieno di vitamina C è noto per le sue proprietà riparatrici. Tant’è che l’amla è spesso utilizzato come principale ingrediente di molte tinte per capelli. Il modo migliore per utilizzarlo è ricavarne il succo e miscelarlo con un po’ di olio di cocco. Dopo aver riscaldato e fatto raffreddare la soluzione, applichiamola sui capelli come fosse un balsamo. Attendiamo circa mezz’ora, poi risciacquiamo con acqua tiepida.

