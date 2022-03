Chi non adora il cioccolato? Si tratta forse di uno degli alimenti più amati, soprattutto per i dolci che si possono cucinare con esso. Grandi e piccini adorano una bella barretta di cioccolato oppure un elaborato dolce che utilizzi il cacao come ingrediente principale.

Alcune delle più famose preparazioni di pasticceria si basano sul cioccolato e i migliori pasticceri del Mondo si sfidano per cucinare la miglior torta al cioccolato che ci sia.

Oggi proveremo a usare questo squisito alimento per una grande ricetta. Il dolce al cioccolato con cuore morbido che andremo a preparare ha un ingrediente particolare, che dona un tocco di originalità a una ricetta molto amata.

Ingredienti

Proviamo a cucinare un tortino con cuore fondente al cioccolato, ma con una piccola modifica per arricchirne il sapore: invece del burro normale, useremo quello salato. Questo darà un sapore più deciso e più originale al nostro tortino, creando una preparazione davvero sorprendente.

Per cucinare 5 tortini, o una torta per 5 persone, serviranno questi semplici ingredienti:

200 grammi di cioccolato fondente;

50 grammi di zucchero di canna;

25 grammi di farina con lievito;

1 pizzico di cannella;

100 grammi di burro salato;

2 uova.

Il dolce al cioccolato con cuore morbido facile da fare e con un segreto che lo rende eccezionale

Iniziamo la preparazione, non dovrebbe richiedere più di 35 minuti in totale.

Prendiamo una ciotola e mettiamo dentro le due uova e lo zucchero. Prendiamo un frustino e iniziamo a mescolare vigorosamente. Continuiamo a mescolare fino a quando la miscela diventa ben cremosa.

Prendiamo un pentolino e mischiamo cioccolato e burro. Facciamo cuocere per pochi minuti, fino a quando si saranno sciolti perfettamente. Aggiungiamo, poi, le uova con lo zucchero, mescoliamo e aggiungiamo gradualmente la farina. Continuiamo a mescolare fino ad aver consumato tutta la farina, poi spegniamo la fiamma.

Versiamo il composto in cinque stampini, uno per ciascun tortino, oppure in una teglia sola. Mettiamo in congelatore per due o tre ore, in modo che il composto si solidifichi un po’.

Togliamo dal congelatore e mettiamo in forno a 200° C, cuocendo per circa 7-10 minuti. Sentiamoci pure liberi di aumentare il tempo di cottura se vogliamo tortini dall’interno solido.

Consigliamo di servire con il cuore caldo, ma sono deliziosi anche da freddi.

