Chi combatte con i capelli fini è continuamente alla ricerca di una soluzione, che dia loro volume e li faccia apparire più forti. Spesso le persone ricorrono a costosissime creme volumizzanti o a soluzioni fai da te non sempre efficaci. La prima cosa da fare è smettere di vedere i capelli fini come un difetto, un qualcosa da curare. Anche molte celebrità non hanno chiome particolarmente voluminose, senza però perdere in stile e fascino.

Come consigliato da famosi hair stylist di Hollywood, basta scegliere l’acconciatura giusta e i capelli fini e sfibrati acquistano forza e volume. Di seguito vediamo come legare i capelli fini per farli apparire più robusti, senza bisogno di ricorrere a prodotti chimici.

Le acconciature da non provare per chi ha i capelli fini

Trovare la giusta acconciatura per valorizzare i capelli fini non è semplice. Il vero problema di questi capelli, infatti, è che per loro natura mantengono difficilmente la piega data del parrucchiere. Anche per questo è difficile dare loro volume e gonfiore. Dunque, chi ha i capelli fini non deve insistere con piastre e bigodini. Infatti, non solo potrebbe essere del tutto inutile ma potrebbe anche indebolire ulteriormente il capello.

Al contrario, esistono delle acconciature più sostenibili per valorizzare i capelli fini, che non hanno bisogno di strumenti o prodotti particolari. La cosa migliore da fare è armarsi di uno scrunchies (elastico di stoffa) e di un banalissimo elastico per capelli. Infatti, la migliore acconciatura possibile per conferire volume ai capelli fini è uno chignon rivisitato.

I capelli fini e sfibrati acquistano forza e volume senza bisogno di prodotti costosi grazie a questa acconciatura

Per capire come portare fieramente i capelli fini, dobbiamo imparare da chi lavora con la propria immagine: le celebrità. Le star dello spettacolo, che si ritrovano a combattere con chiome non proprio gonfie di boccoli, si rifugiano prevalentemente nello chignon.

Per fare uno chignon a prova di capelli fini, bisogna cominciare facendo una classica coda alta utilizzando l’elastico di stoffa. Lo scrunchies ha lo scopo di sostituire la solita ciambella in gommapiuma con cui si fa lo chignon. Con lo scrunchies, infatti, l’acconciatura avrà un aspetto più naturale e tireremo di meno i capelli, riducendo lo stress.

Fatta la coda, apriamo i capelli come fossero petali attorno allo scrunchies e fermiamoli con l’elastico più sottile. A questo punto, non dovremo far altro che fermare le ciocche rimaste libere con una forcina e la nostra acconciatura per capelli fini sarà ultimata.

