Per tingere i capelli possiamo usare vari metodi. Alcune volte lo facciamo fare al parrucchiere, soprattutto se di mezzo c’è una decolorazione, altre volte lo facciamo a casa. Ma nessuna tinta o solito henné, ora tutte stanno iniziando a usare questa radice dall’effetto naturale, anche da fare a casa senza dover andare per forza dal parrucchiere.

Molte donne usano colorare i propri capelli e i motivi sono vari. C’è chi preferisce un colore rispetto ad un altro, c’è chi invece vuole coprire i capelli bianchi, e c’è chi ama tingersi i capelli e quindi ogni mese ha un colore diverso. E questo non vale solo per le donne, perché ci sono moltissimi uomini che si tingono i capelli e i motivi sono simili, se non uguali a quelli delle donne. In realtà, accanto alle solite tecniche di tinteggiatura e ai soliti brand, c’è un mondo nuovo tutto da esplorare.

Nessuna tinta o solito henné, ora tutte stanno iniziando a usare questa radice dall’effetto naturale

Stiamo parlando dell’alkanna tinctoria. Questa è una radice che viene usata per colorare i capelli. Ovviamente non possiamo usarla per fare i capelli biondi, possiamo utilizzarla solo per avere i capelli rossi, viola, melanzana e altre tonalità simili. Come funziona però? In realtà è molto simile all’henné. Ma quello che noi tutti conosciamo viene dalla Lawsonia inermis, poi ridotta in polvere. Questa nuova tinta, invece, deriva dall’alkanna. L’alhena Tinctoria contiene tannini, flavonoidi e sostanze cerose, ma anche l’alkannin, un principio colorante rosso-viola.

Come usarla?

Partiamo subito con il dire che è completamente naturale. E che essendo naturale si poggia sul capello, non penetra nella sua struttura, come invece fanno le sostanze chimiche. La prima cosa da fare è mescolare la tinta con dell’acqua molto calda. Ora che abbiamo ottenuto una pasta, dobbiamo mescolarla con qualcosa di acido, ad esempio yogurt, aceto o limone. In questo modo il colore si attacca meglio. Lo yogurt, ad esempio, dona morbidezza al capello, mentre l’aceto brillantezza.

Lasciamo la tintura a riposo per circa 6-8 ore. Verso la fine poi laviamoci i capelli e quando sono ancora umidi, possiamo applicare la tintura. Ora copriamo la testa con dell’alluminio e lasciamo riposare per un’ora. Se non desideriamo un colore troppo intenso, allora possiamo tenerlo anche per 30 minuti. Poi risciacquiamo i capelli e utilizziamo uno shampoo per rimuovere eventuali residui.

