Emotivi, misteriosi e avventurosi ecco come dovrebbe essere secondo l’oroscopo il nostro albero di Natale per ogni segno zodiacale

C’è chi è scettico e chi ci crede almeno un po’, chi fa affidamento giorno dopo giorno e chi si rivede nelle caratteristiche dell’oroscopo. Tra buona sorte e previsioni, le stelle sono la nostra guida.

Siamo nel momento tipico dell’anno, in cui ci apprestiamo a modellare il nostro abete natalizio a festa. Addobbi tradizionali, minimalisti, e colorati, “ideali” in base al nostro segno zodiacale. Perché, si sa, andiamo a caccia dell’unicità e dell’originalità, in tal senso ci lasciamo guidare dai nostri gusti personali o dalle stelle.

I Toro tendenzialmente amano il verde, rischiano però di fare un albero monocolore. Magari sceglieranno l’abete bianco con palline verdi, semplice e d’effetto.

I Gemelli riusciranno certamente a sorprendere con decorazioni inaspettate e fuori dall’ordinario. Stimolante e allegro sarà il loro abete con decorazioni gialle e fantasiose.

Chic e ricercato l’albero dei Cancro, bianco e argento i colori che più si addicono ai nati sotto questo segno. Tra gli addobbi potrebbero andar bene palline bianche decorate con un design che richiama l’elegante argento.

Il Leone ricerca ricchezza e originalità, rinunciando a sobrietà e semplicità. Punterà tutto su addobbi sgargianti, che di certo non passeranno inosservati. Palline in oro e addobbi preziosi all’orizzonte.

Conferme

Gli Ariete, amanti del rosso, addobberanno l’albero con decorazioni, luci e oggetti che richiamano questo colore. Il tutto fatto, come da tradizione, in maniera sbrigativa.

La Vergine non ha grosse pretese natalizie, addobberà il classico abete verde accontentandosi di poche palline colorate ma d’effetto.

Scorpione e albero di Natale vivono in due realtà decisamente contrapposte. Questo segno non ama particolarmente le feste natalizie. Il suo lato misterioso potrebbe favorire l’aggiunta di un tocco di nero al classico abete natalizio.

Il gusto conservatore del Capricorno lo spingerebbe verso una scelta pratica. La soluzione si traduce in affidabilità più che novità. I nati sotto questo segno si accontenteranno delle decorazioni “di famiglia”, vintage, magari non “alla moda”, ma pur sempre affidabili.

I Pesci, dai gusti relativamente complicati, odiano gli addobbi troppo appariscenti. Teneri sognatori potrebbero preferire decorazioni semplici. Il loro albero potrebbe richiamare elementi tipici dell’inverno: un abete innevato, per esempio.

Sperimentazioni

I nati sotto il segno della Bilancia difficilmente si accontentano, vivono in un’oscillazione continua tra il “tutto” e il “poco”. Potrebbero accontentarsi di addobbi con colori sgargianti, come il rosa, o puntare su colori concreti, come il blu. O magari entrambi, perché no.

Il Sagittario, avventuriero e amante dei luoghi lontani, allarga continuamente i propri orizzonti. Potrebbe rinunciare al monotono abete natalizio sostituendolo con un albero esotico e sgargiante.

Una voglia di idee nuove e sperimentazioni alla ricerca dell’unicità guideranno gli Acquario. Il loro sarà un albero fuori dall’ordinario, con lucine di tutti i colori e con decorazioni stupefacenti. Gli Acquario non amano oggetti tradizionali e possono appassionarsi ad oggetti che altri non prenderebbero minimamente in considerazione.

Emotivi, misteriosi e avventurosi ecco come dovrebbe essere secondo l’oroscopo il nostro albero di Natale per ogni segno zodiacale tra tradizione, tendenze e nuovi orizzonti.

