La borsa è un accessorio di stile che completa nel migliore dei modi l’outfit di una donna elegante. Le usiamo per ogni momento e occasione della giornata e ci permettono di portare comodamente qualsiasi cosa ci serva.

Se vogliamo restare alla moda, dobbiamo ricordarci che per ogni stagione ci sono delle borse che più si addicono al nostro outfit. Per la primavera alle porte, 3 modelli in particolare sembrerebbero essere l’oggetto del desiderio di molte. Sono accessori pieni di fascino che ci permetteranno di affrontare la strada con sicurezza e sapendo di essere al passo coi tempi.

L’effetto social

Non sono solo gli stilisti in persona con le loro passerelle a lanciare le mode del momento. Negli ultimi anni abbiamo visto in molte occasioni personaggi famosi sfoggiare sui profili social oggetti che presto sarebbero diventati di tendenza.

Attrici, cantanti e mogli di uomini popolari hanno approfittato della democraticità della rete per mettere in mostra i propri acquisti. A volte si tratta di oggetti di lusso, altre di beni che tutte potremmo permetterci. Anche nel caso delle nostre borse, la moda arriva da Instagram. Star del calibro delle sorelle Olsen e della modella Leonie Hanne le portano con sé con fierezza e stile.

In un certo senso, anche noi indossandole potremmo sentirci come dive acclamate. Queste borse daranno quel tocco di classe in più che ci farà notare e risaltare per la strada.

Tutti le vogliono queste 3 borse di tendenza che spopoleranno in primavera e trasformano ogni donna in una vera diva

Il primo modello da avere assolutamente sono le splendide e sempreverdi micro bag. Queste borse in miniatura si presentano nei colori più disparati, alcuni molto accesi e perfetti per alzare l’umore nella bella stagione.

Ricordiamo le famose Chiquito lanciate da Jacquemus nel 2018, che diedero il via alla mania per le dimensioni ridotte. Le micro bag stanno benissimo da sole oppure inserite all’interno di un’altra borsa, in base ai nostri gusti. Potrebbero anche essere la scelta giusta per chi ha un occhio verso il risparmio.

Altro modello da non lasciarsi scappare è la borsa a mezzaluna. Questo accessorio praticissimo è molto particolare, in quanto la forma ricorda appunto una parte del satellite terrestre. In voga da circa la metà degli anni 2000, ha tuttora un design generalmente minimal, dalle sfumature più o meno brillanti. L’upgrade al nostro look è però assicurato.

L’ultima proposta riguarda le deliziose shiny bag. Questa moda che arriva dall’inverno si ripropone in forme molto più variopinte e caratteristiche in primavera. Le possiamo trovare in varianti tempestate di diamanti o di una pioggia di glitter, con effetto scenico garantito. Insomma, i trend del momento sono uno più strepitoso dell’altro, non a caso tutti le vogliono, queste 3 borse di tendenza eccezionali.