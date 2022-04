Con l’arrivo della bella stagione è frequente acquistare e indossare capi bianchissimi, di cotone fresco, come le classiche t-shirt a mezze maniche bianche che stanno bene con tutto.

Tuttavia, spesso, soprattutto se le abbiamo nell’armadio dalla stagione precedente, capita di tirarle fuori dall’armadio e ritrovarle ingiallite. Questi capi, come anche le camicie bianche, tendono facilmente a ingiallire e a perdere il loro candore iniziale.

Ma in questi casi cosa fare? Per evitare di buttare via l’indumento, la prima cosa da fare è provare a lavarlo.

Altro che bicarbonato e candeggina per sbiancare camicie e maglie bianche ingiallite basta un solo ingrediente efficacissimo perfetto per lavaggi a mano e in lavatrice

Per sbiancare le maglie e le camicie ingiallite spesso si ricorre all’uso di prodotti aggressivi come la candeggina. In alcuni casi la sua azione potrebbe risultare troppo aggressiva, tanto da rovinare il tessuto di alcuni capi.

Così alcune persone ricorrono a rimedi più naturali, come il limone e il bicarbonato di sodio. Tuttavia, pur avendo queste sostanze una leggera azione smacchiante, non sembrerebbero i prodotti migliori per eliminare l’ingiallimento.

Il percarbonato di sodio

Un prodotto molto efficace, ma ancora poco utilizzato sembrerebbe essere, invece, il percarbonato di sodio. Il percarbonato è un prodotto all’ossigeno attivo che svolgerebbe molteplici funzioni. È ottimo come sbiancate, igienizzante e anche come disinfettante. Inoltre è un prodotto ecofriendly, infatti si decompone in sostanze già presenti in natura.

Insomma, un vero jolly da non farsi mancare per le faccende domestiche.

Eliminare il giallo e il grigio dai capi

Per quanto riguarda il bucato, vediamo più nello specifico come eliminare il colorito giallo-grigiastro che caratterizza i capi bianchi dopo qualche utilizzo. Basterà riempire una bacinella con acqua calda e 30 g di percarbonato. Miscelare bene con l’aiuto di un cucchiaio da cucina e lasciare il capo in ammollo per almeno 2 ore. Avere cura di girare il capo dopo la prima ora. Risciacquare, poi, il capo, che risulterà bianchissimo come appena comprato.

Il percarbonato è un antimicotico e antibatterico naturale ed è perfetto per il lavaggio dei capi dei bambini. Ma è anche un rivitalizzante perfetto per donare nuova vita a capi ingrigiti e ingialliti.

Dunque, altro che bicarbonato e candeggina per sbiancare camicie e maglie bianche ingiallite, ma basta il percarbonato di sodio per ridare vita ai nostri capi.

I mille usi del percarbonato

Perfetto anche per la pulizia della casa, infatti, può essere aggiunto al normale detersivo per lavare i piatti a mano o in lavastoviglie. Inoltre, qualsiasi superficie lavabile può essere trattata con il percarbonato. Infatti, è possibile aggiungerne una discreta quantità all’acqua per lavare i pavimenti o qualsiasi altra superfice.

Il consiglio finale è quello di utilizzare il percarbonato di sodio sempre con acqua tiepida o calda non inferiore ai 40 gradi. Questo perché il percarbonato è un prodotto all’ossigeno attivo che, a contatto con l’acqua, si decompone in ossigeno e soda. Ma questo processo inizia e si accentua solo con una temperatura abbastanza alta dell’acqua.

