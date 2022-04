Nuove assunzioni per tutti anche senza requisito di titolo di studio o esperienza 

Un centro per l’impiego d’Italia ha di recente pubblicato numerosi annunci per varie mansioni. Nei requisiti non è presente il possesso di un titolo di studio specifico e non esiste limite d’età per l’invio della candidatura. Tuttavia, per alcuni profili è richiesta un’esperienza pregressa nello stesso ruolo. Vediamoli nel dettaglio.

Nuove assunzioni per tutti sono in arrivo dagli annunci pubblicati dalla Borsa Lavoro della Regione Abruzzo.

Si ricercano 2 candidati per il profilo di barista. Questi si occuperanno principalmente della preparazione e del servizio al banco di bevande. Requisito essenziale per questa opportunità lavorativa è un’esperienza pregressa minima. Il luogo di lavoro è San Salvo, in provincia di Chieti, e il tipo di contratto lavorativo previsto è full time, con turni dalle 5 alle 13 o dalle 13 alle 21.

Si ricercano, poi, candidati nel ruolo di manovale edile, addetto a lavori generici di carpenteria edile. In questo caso non è ritenuto requisito essenziale l’esperienza pregressa nel ruolo. La sede di lavoro è Monteodorisio e l’assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato.

È disponibile un’offerta di lavoro per il profilo di idraulico, addetto alla realizzazione di interventi preliminari per l’installazione di impianti idraulici. Data la complessità e la specializzazione della mansione, per essere assunti è ritenuto indispensabile l’aver maturato un’esperienza analoga in precedenza. La sede di lavoro è Furci e il contratto di lavoro previsto è a tempo determinato.

Sempre con requisito di esperienza, si ricercano candidati nel ruolo di parrucchiere. L’offerta è dedicata ad ambosessi, il luogo di lavoro è Vasto e il contratto applicato è a tempo determinato.

Per visualizzare gli annunci integrali delle offerte di lavoro sopra riportate e candidarsi per queste è necessario visitare la piattaforma ufficiale della Borsa lavoro della Regione Abruzzo. Il termine ultimo per l’invio della domanda, comprensiva di curriculum vitae, è fissato per il 14 giugno 2022.

Per un altro annuncio di lavoro disponibile si ricercano 2 addetti alla manutenzione del verde con esperienza nella mansione. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae indicando nell’oggetto della e mail il riferimento “172022”. La sede di lavoro è Vasto e la data di scadenza è fissata per il giorno 11 giugno 2022.

