Ecco una ricetta facile e veloce per squisite caramelle allo zenzero

Lo zenzero è un alimento che negli ultimi anni è entrato in modo stabile nei consumi degli italiani. In poco tempo, questo alimento prima poco conosciuto è divenuto praticamente di uso quotidiano.

Questa radice dal gusto forte e piccante fa registrare vendite in continua crescita.

Il perché è presto spiegato. Le qualità ed i possibili impieghi di questo prodotto sono davvero infiniti.

Lo zenzero è infatti un ottimo digestivo, antinfiammatorio, antidolorifico e dimagrante. Inoltre aiuta a mantenere bassi i livelli di colesterolo e, secondo questo studio scientifico, anche a tenere a bada la glicemia.

Visto il gusto decisamente forte, un ottimo modo per non rinunciare a questo prezioso alleato per la salute è forse quello di addolcirlo un po’. Proprio per questo, ecco una ricetta facile e veloce per delle squisite caramelle allo zenzero.

Gli ingredienti necessari

30 g di zucchero di canna;

1 limone;

1 cucchiaio di miele;

acqua naturale q. b.;

zenzero in polvere q. b. (in alternativa si può grattugiare lo zenzero fresco).

Ecco una ricetta facile e veloce per delle squisite caramelle allo zenzero

Per prima cosa bisogna sciogliere lo zucchero in acqua calda a fuoco lento. In un tegame antiaderente bisogna versare tutto lo zucchero e una piccola quantità di acqua. Non bisogna esagerare con l’acqua. Ne basteranno due cucchiai da aggiungere a poco a poco.

Quando lo zucchero sta per sciogliersi completamente aggiungere il succo di mezzo limone, un cucchiaio di miele e infine mezzo cucchiaio di zenzero. Dopo aver mescolato per qualche secondo si può togliere il tegame dal fuoco.

A questo punto è importante che il composto diventi dorato e si addensi. Qualora ciò non avvenisse, si possono aggiungere ulteriori quantità di zucchero e di zenzero.

Quando il composto è ancora caldo, per dare forma alle caramelle, può essere versato con un cucchiaino su un foglio di carta forno. In alternativa, per una forma più regolare, è possibile utilizzare gli stampi normalmente utilizzati per il ghiaccio.

Giusto un paio di minuti in frigo e le caramelle saranno pronte per essere gustate!

Ottenere in soli 30 minuti lo zenzero candito digestivo più goloso del mondo