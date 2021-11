Le classiche chips sono quelle di patate; eppure, esistono delle alternative sane e altrettanto gustose.

Seguendo la stagionalità degli ortaggi presenti nei nostri orti sarà possibile sostituire le classiche patatine con chips di zucchina, zucca o cavolo nero e verza.

Tra i protagonisti dell’autunno e dell’inverno ci sono, sicuramente, questi ultimi due.

Il cavolo nero è una varietà caratterizzata da forma allungata e da foglie di colore verde molto scuro. La verza, invece, con le sue foglie grinzose di colore bianco verdognolo.

Poche calorie ma tanti elementi benefici per l’organismo tra cui sali minerali, vitamine C e K.

Si tratta di ortaggi ottimi per coloro che fanno attenzione alla linea o che soffrono di sovrappeso.

Sia il cavolo nero che la verza vengono utilizzate in diversi modi in cucina, dalle minestre ai famosi pizzoccheri valtellinesi.

Una di queste ricette, come si scriveva, vede le patate sostituite da verza e cavolo nero per la preparazione di deliziose chips. Infatti, oltre alle solite minestre bastano 10 minuti per cucinare cavolo e verza in questo modo maledettamente saporito.

Ingredienti

400 grammi di cavolo nero;

400 grammi di verza;

1 cucchiaino di paprika dolce;

1 pizzico di aglio in polvere;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta;

olio evo, quanto basta.

Prima di concentrarsi sulla preparazione di queste chips deliziose si consiglia di lavare accuratamente le foglie del cavolo nero e della verza.

In seguito preparare in una ciotola un composto di olio, paprika dolce, aglio, sale e pepe. Le quantità saranno da regolare in base al gusto di ognuno. Infatti la ricetta sarebbe perfetta anche senza l’aggiunta di aromi. In seguito tagliare le foglie di cavolo nero e verza in modo da formare delle chips poco sottili.

Prendere singolarmente i pezzi di cavolo e di verza così tagliati e intingerli nel composto preparato in precedenza.

Riscaldare il forno ventilato a 180 gradi o forno statico a 200 gradi e sistemare un foglio di carta da forno sulla teglia. Prendere le chips intinte nell’olio e disporle in maniera ordinata nella teglia prima di infilarla nel forno.

Saranno pronte in una decina di minuti, ce ne accorgeremo perché saranno belle croccanti. Tuttavia, attenzione perché non dovranno risultare bruciate.

Le foglie potranno anche essere messe in forno intere e spezzettate in seguito. Per passarle nell’olio in questo caso sarà necessario aiutarsi con un pennellino da cucina.

In microonde

In microonde le chips di cavolo nero e verza dovranno essere sistemato su un foglio da carta da forno. Saranno pronte in un solo minuto a 800 w.