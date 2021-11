Alcuni elementi del nostro corpo bisognerebbe assumerli in tutte le stagioni dell’anno. Quando poi arriva la stagione fredda, cioè l’inverno, si dà più spazio all’assunzione di alcune vitamine, e fra queste prima di tutto la vitamina C. Tuttavia, pochi sanno che la potente vitamina C rinforza le ossa e aiuta contro l’anemia ma non contro il raffreddore.

Proteggere la nostra salute

In questo periodo, in cui comincia il freddo, è molto importante poter proteggere adeguatamente la salute dai vari malanni di stagione. Elementi come calcio, potassio e ferro, e le diverse vitamine sono fondamentali sempre per la salute umana.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Esistono molti tipi di vitamine e certamente la vitamina D svolge un ruolo particolare nei confronti delle ossa ed il sistema immunitario.

Benefici della vitamina C

La vitamina C, conosciuta anche come acido ascorbico, è un potente antiossidante. La sua azione consiste soprattutto nel bloccare i radicali liberi. Questi ultimi sono un prodotto di scarto molto pericoloso del metabolismo umano. Tendono ad attaccare le cellule del nostro corpo, indebolendole e creando le basi per l’insorgenza di qualche malattia. La vitamina C ha poteri per contrastare efficacemente i radicali liberi.

Tra gli altri benefici, aiuta a mantenere la normale funzionalità dei vasi sanguigni, la salute di denti e gengive, facilita l’assorbimento del ferro di origine vegetale, cosa molto utile per chi soffre di anemia. Inoltre, altra funzione tanto importante è quella di partecipare alla crescita e alla riparazione del tessuto osseo e connettivo. Infine e non secondariamente, aiuta a mantenere sana la pelle, favorendo anche la cicatrizzazione delle ferite.

Al contrario, la carenza di vitamina C nel corpo comporta stanchezza, debolezza, irritabilità e dolori muscolari e articolari.

Quali alimenti contengono la vitamina C

È dunque molto importante poter assumere la vitamina C attraverso delle fonti naturali di alimentazione. Fra gli alimenti ad alto contenuto di vitamina C, troviamo peperoni rossi e verdi, kiwi, arance e agrumi, fragole, pomodori, ribes nero, broccoli, cavoli, cavoletti di Bruxelles, spinaci e patate.

Bisogna, tuttavia, sottolineare che la vitamina C è un alimento termolabile. Questa parola significa che perde molta della sua capacità benefica, se viene consumata con alimenti cotti. Per questo motivo è preferibile assumerla attraverso la frutta, piuttosto che attraverso verdure e ortaggi cotti.

Pochi sanno che la potente vitamina C rinforza le ossa e aiuta contro l’anemia ma non contro il raffreddore

Con la stagione fredda arriva il raffreddore. È abitudine per tanti far ricorso alla vitamina C per contrastare questo fastidioso malanno. Si acquistano integratori oppure si mangiano buone scorte di arance, clementine, limoni e agrumi vari.

Tuttavia, non c’è conferma scientifica che la vitamina C abbia un’efficacia particolare contro il raffreddore. Contro questo malanno stagionale, certamente dovremmo rivolgerci a qualche altra soluzione.

Fra queste troviamo le piante che stimolano il sistema immunitario come l’echinacea, l’astragalo, la ganoderma lucidum e l’uncaria. Si tratta di piante medicinali, che vanno sempre assunte sotto la supervisione del parere medico. Certamente, la vitamina C è un elemento molto importante per la salute umana.