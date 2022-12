Altolà ai pori dilatati sulla pelle del viso perché li chiuderemo in 4 modi semplici

Troppi pori dilatati ci rovinano la pelle e ci creano imbarazzo? Ecco come risolvere questa situazione in semplicità, usando prodotti cosmetici purificanti ed emollienti.

Una bella pelle é un ottimo bigliettino da visita per ognuno di noi. Lo è soprattutto quella del viso, essendo la più esposta agli agenti atmosferici (e agli occhi esterni). Si pensi, ad esempio, alla cattiva impressione che ci dà una pelle del viso butterata, con segni di cicatrici da acne. Per non parlare della presenza di pori dilatati.

Anche un bel viso sarà inevitabilmente penalizzato da pori aperti, troppo grandi o dilatati. Nonostante questo, molte persone non prendono in considerazione trattamenti estetici più invasivi, per questioni economiche o di altro tipo.

Per nostra fortuna, però, esistono almeno altre 4 soluzioni efficaci che potrebbero svoltare la vita della nostra pelle. Si tratta di prodotti che purificano la pelle, levigandola e facendola sembrare più bella da subito.

Altolà ai pori dilatati sulla pelle grazie ai prodotti cosmetici efficaci per restringerli ed eliminarli

La parte più colpita generalmente dai punti neri é la cosiddetta zona T.

Fronte e naso, ma anche zigomi e mento sono i punti più critici in questo senso, spesso interessati anche dalla presenza di brufoli. Per questo, bisognerebbe trattare le parti nei dovuti modi.

Uno dei prodotti che potrebbe maggiormente aiutarci in questo senso é l’olio essenziale al lemongrass. Grazie alle sue proprietà astringenti, infatti, sarebbe molto utile per contrastare le imperfezioni della pelle, proprio come i pori dilatati.

Per questo, potremo usarlo massaggiando alcune gocce di prodotto sulla zona interessata. Dopo che avremo lasciato agire per 1 o 2 minuti, potremo risciacquare con acqua tiepida.

Altri 3 segreti da conoscere assolutamente

Un altro aspetto fondamentale da considerare sono le abitudini quotidiane con cui ci prendiamo cura della nostra pelle. Un prodotto che molte persone trascurano, ma che sarebbe importantissimo per la salute della pelle, è il tonico.

Il suo effetto è depurante sulla pelle e, in più, riesce a detergerla in profondità. In sostanza, riuscirebbe a eliminare le impurità della pelle compresi i residui di smog e make up. Oltretutto, il tonico sarebbe utile anche per ridurre gli eventuali rossori presenti sulle pelli più sensibili. Ogni pelle, però, avrà bisogno del tonico più adatto, che dovremo scegliere su consiglio di un esperto.

Anche le creme peeling notturno

In questo caso specifico, il trattamento lavorerà sulla grana della pelle, facendola apparire molto più luminosa e levigata. Messa prima di andare a letto su viso e collo, questa crema leviga la pelle, e la disintossica dall’effetto dei radicali liberi. In sostanza, è un ottimo prodotto per cercare di attenuare i segni del tempo e dell’età che avanza.

La maschera non deve mai mancare

Infine, ricordiamo un passaggio davvero fondamentale per la cura della nostra pelle. Stiamo parlando della stesura della maschera, anche a casa, utile per idratare e purificare la pelle, ma non solo. Nello specifico per dire altolà ai pori dilatati sulla pelle, dovremo utilizzare una maschera purificante. In commercio ne esistono diverse tipologie, ma generalmente si utilizza una o due volte a settimana.

L’azione di questa maschera andrà a restringere i pori, purificare la pelle ed eliminare il sebo in eccesso.