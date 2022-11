Non tutti sanno che avere brufoli su mento, fronte e altri punti potrebbe essere legato agli organi

Brufoli e acne sono due grandi fastidi della nostra pelle. C’è chi li ha solamente durante l’adolescenza a causa degli sbalzi ormonali e chi, invece, ne soffre anche nell’età adulta. Soprattutto le donne, durante il ciclo possono veder spuntare sul proprio viso qualche impurità in più. Un aspetto importante, però, è sicuramente quello di controllare le zone interessate da questi sfoghi.

Infatti, in base a dove spuntano i nostri brufoli potremmo capire se qualcosa non va anche all’interno del nostro corpo. Non tutti sanno che avere brufoli su mento oppure sulle guance potrebbe essere un segnale di allarme. Ogni zona del viso, infatti, corrisponderebbe a un organo interno. I brufoli potrebbero essere, quindi, non solo frutto di fattori esterni, ma anche interni.

Anche l’alimentazione fa la sua parte

La prima zona che analizziamo è quella della fronte e dell’attaccatura dei capelli. Quest’area corrisponderebbe all’apparato digerente e quindi a ciò che mangiamo. Uno dei fattori che potrebbero provocare acne in questa zona è sicuramente il cibo pieno di conservanti. Anche latticini e insaccati potrebbero essere tra le cause di sfoghi in questo punto.

Inoltre, non tutti sanno che brufoli in questa zona possono essere causati da prodotti per capelli troppo aggressivi. Un buon rimedio è quello di controllare la propria alimentazione e pulire il viso con un detergente tutte le mattine e le sere.

Se il problema appare, invece, attorno alle sopracciglia, allora potremmo avere qualche problema a reni e fegato. Alcol e una cattiva alimentazione sono due aspetti che minerebbero la salute di questi organi. Qualche centrifuga potrebbe aiutarci a riequilibrare fegato e reni. Un fattore esterno, invece, potrebbe essere anche la ceretta oppure la pinzetta, che infiammano quest’area. In questo caso proviamo del miele, da applicare e tenere in posa per circa un quarto d’ora.

Se abbiamo brufoli sulle guance, attenzione al fumo

Un altro punto dove potremmo notare un aumento dei brufoli sono le guance, che corrisponderebbero ai polmoni. Qui, purtroppo, anche l’inquinamento potrebbe fare la sua parte. Un buon modo per aiutarci a limitare i brufoli in quest’area sarebbe assumere cibi con antiossidanti.

Un altro problema che causa sfoghi in questa zona potrebbero essere make up oppure skin care troppo aggressiva. Strucchiamoci sempre prima di andare a letto ed evitiamo oli, che ostruiscono i pori.

Non tutti sanno che avere brufoli su mento potrebbe essere causato dagli ormoni

Infine, l’ultima area che potrebbe essere interessata da acne è la parte inferiore del viso, ovvero mascelle e mento. Questo punto sarebbe molto sensibile agli sbalzi ormonali, come nel periodo premestruale.

Se vediamo che il problema è frequente potrebbe essere il caso di parlare con un ginecologo. Anche toccarsi spesso il viso sarebbe una causa di comparsa di brufoli in questo punto. Evitiamo di grattare e toccare spesso il viso, per non passare i germi presenti sulle mani.