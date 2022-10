Addio ai brufoli e ai pori ostruiti con questa maschera esfoliante fai da te

Sembra una lotta senza fine quella delle donne e dei brufoli sulla pelle di viso e corpo. Anche quando l’adolescenza è passata da un po’, capita spesso di ritrovarsi a combattere con questo problema. Brufoli che compaiono sul viso, pori ostruiti che si infiammano e che ci fanno sentire a disagio tutti i giorni.

Le cause possono essere tante, anche se spesso è un problema che affligge soprattutto chi ha una pelle mista. Un’eccessiva produzione di sebo, soprattutto nella zona T, può agevolare l’infiammazione dei pori e la comparsa dei brufoli. Se non si tratta di un problema dermatologico, ecco come possiamo liberarci dei brufoli direttamente a casa.

Addio ai brufoli e ai pori ostruiti con una buona skincare

Sembrerà banale, ma una buona cura della pelle può fare davvero miracoli. Eliminare ogni residuo di smog e prodotti di make up è fondamentale prima di mettersi a letto. Utilizzando un detergente schiumogeno delicato al posto del sapone che usiamo per lavare il corpo è altrettanto importante. Come un altro aiuto ci arriva sicuramente dai trattamenti esfolianti che favoriscono la rigenerazione della pelle. Ma non serve per forza sottoporsi a costosi trattamenti dall’estetista, possiamo creare una maschera fai da te direttamente a casa.

Come preparare la maschera esfoliante a casa

Una buona maschera esfoliante può contenere diversi ingredienti, tra cui uno in granelli sottili che faccia da scrub. Per evitare di irritare troppo la pelle utilizziamo il sale fino che ha granelli sottili. In una ciotola mettiamo uno o due cucchiaini di sale, un po’ di argilla verde e un goccio d’acqua. Successivamente uniamo un paio di gocce di retinolo liquido, o in alternativa un po’ di crema a base di retinolo. Il retinolo deriva dalla vitamina A e avrebbe proprietà esfolianti e antiossidanti. Mescoliamo finché non avrà una consistenza fluida e applichiamola sulla pelle. Stendiamo la maschera con movimenti circolari e dopo qualche minuto risciacquiamo con acqua tiepida. Finiamo applicando una crema idratante leggera.

Attenzione anche ai prodotti che usiamo tutti i giorni

Per finire, è importantissimo risalire alle cause che possono causare l’infiammazione dei pori e relativi brufoletti. Spesso pensiamo allo stress, alla cattiva alimentazione o a problemi di natura ormonale, è vero. Ma alcune volte il responsabile potrebbe essere un oggetto comune che utilizziamo tutti i giorni. Stiamo parlando del pennello make up, o più in generale dell’applicatore come la spugnetta. Questi oggetti non vengono igienizzati a sufficienza e potrebbero essere contaminati da batteri. Meglio lavarli spesso per escluderli dalle cause e dire basta ai brufoletti infiammati, anche sotto pelle.

Quindi, è il momento di dire addio ai brufoli e ai pori ostruiti che ci tormentano ogni giorno. Se non riusciamo a risolvere il problema con l’esfoliazione e l’idratazione potrebbe essere il caso di rivolgersi ad un dermatologo. Quando i brufoletti continuano a comparire anche in età adulta, le cause potrebbero essere diverse.