Cosa succede al cervello dopo una delusione d’amore, se veniamo lasciati o quando veniamo traditi

Le sofferenze d’amore e le crisi sentimentali ci mettono a dura prova, il cervello reagisce in modi differenti. Proviamo a capire quale dovrebbe essere la strada da seguire.

Quando capita non possiamo fare a meno di soffrire perché le delusioni amorose ci colpiscono dove fa più male. Orgoglio, sentimenti, sicurezza in noi stessi, subiscono un duro colpo e il cervello da vita a una serie di reazioni che dovremmo essere in grado di controllare. Non sempre ci riusciamo. Dopo una delusione d’amore potremmo essere depressi, ansiosi, nervosi e per niente concentrati. Mantenere alta la concentrazione sul lavoro, sullo studio e sui rapporti sociali potrebbe essere molto difficile.

Anche nella normalità la capacità di concentrazione dipenderebbe da molti fattori. Età e stress soprattutto. Ansia, mancanza di sonno, di appetito, anemie, creerebbero grandi difficoltà e queste situazioni potrebbero verificarsi più facilmente quando stiamo vivendo una delusione d’amore. La carenza di ferro sarebbe particolarmente accentuata. Il trasporto di ossigeno attraverso il sangue potrebbe essere compromesso, questo porterebbe danni all’organismo.

Cosa produciamo e cosa possiamo fare

Cosa succede al cervello dopo una separazione? La reazione che si instaura è molto semplice ma delicata. Quando veniamo lasciati oppure è in corso una separazione, il cervello attende una gratificazione e se non la riceve questa necessità si amplifica in maniera esagerata. È lo stesso meccanismo che si mette in atto con le droghe. Secondo i ricercatori americani, quando stiamo vivendo una delusione amorosa o ci stiamo separando produciamo grandi quantità di dopamina. È un sistema che il nostro cervello mette in pratica per superare gli eventi negativi e deriverebbe dalla selezione naturale.

Allo stesso modo quando siamo felici aumenterebbe la produzione di serotonina. Quindi l’amore sarebbe una droga? Secondo gli studiosi inglesi e americani si, per questo è necessario un periodo di disintossicazione e la dopamina sarebbe fondamentale per la consolazione. Non dovremmo avere paura delle emozioni e non dovremmo reprimerle. Vivere la sofferenza senza filtri accorcerebbe il periodo di recupero, rabbia e tristezza devono fare il loro corso. Imparare a vivere da soli ci permetterà in futuro di vivere al meglio le relazioni che verranno.

Cosa succede al cervello quando le cose non vanno come vorremmo

Non tutte le persone accettano il tradimento con sportività. Molte persone vengono colpite duramente nell’orgoglio e il meccanismo che utilizzano come difesa sarebbe la negazione. Si vive uno stato di incredulità come se tutto fosse irreale. Si rimane in stato di shock per diverso tempo, poi rabbia, dolore, tristezza e paura subentrano attraverso diverse fasi che ci riportano alla verità innegabile.

La negazione sarebbe un meccanismo naturale. Servirebbe per proteggerci e darci tempo di reagire. Se però il tempo si protrae troppo a lungo rischiamo di sviluppare un’ossessione e di rimanere bloccati. Sono fasi delicate soprattutto quando ci sono di mezzo divorzi e discussioni per la custodia dei figli. Elaborare una perdita è fondamentale per il nostro cervello. L’unico modo di farlo sarebbe guardare in faccia la realtà. Se riusciamo a rimanere lucidi nonostante la paura e il senso di abbandono, la guarigione potrebbe essere più semplice del previsto.