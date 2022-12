Come vedere storie Instagram in anonimo? Ecco 2 cose che nessuno dice!

Come vedere storie Instagram in anonimo-proiezionidiborsa.it

Si possono visualizzare le storie Instagram in anonimo? La risposta è sì e con diversi trucchi! Come vederle e spiare senza farsi beccare? Ecco 2 cose che nessuno dice e che tutti vorrebbero sapere per guardarle di nascosto.

Sui social media, spesso, desideriamo spiare qualcuno perché ci piace o non vogliamo far sapere alla persona del profilo che vediamo i suoi contenuti postati. Infatti, molti si chiedono come visualizzare le storie Instagram in anonimo ma nessuno sa come fare.

La soluzione a questo problema esiste poiché guardare profili Instagram in modalità nascosta oppure guardare le stories su IG in anonimo online è possibile per mezzo di applicazioni, siti o trucchi sul social network. Allora, come vedere storie Instagram anonimo? Vediamo il semplice procedimento e dei segreti imperdibili.

Ecco 2 cose che nessuno dice!

Cancellare la visualizzazione dopo aver visto la storia Instagram è una valida alternativa che si può fare nel seguente modo:

aprire Instagram ;

; recarsi nella pagina dell’utente in cui abbiamo visto la storia ;

; toccare sull’icona dei tre punti in alto a destra ;

; premere blocca ;

; confermare l’operazione ;

; aspettare 24 ore che scompare il contenuto della storia ;

; sbloccare il profilo della stessa persona.

Un altro trucco è quello di visualizzare le stories Instagram all’ultimo minuto, poco prima che scompaiono, cioè al termine delle 24 ore, in modo tale da non farsi vedere nell’elenco delle persone che l’hanno visualizzata.

Scopriamo come vedere storie Instagram in anonimo anche senza app

Applicazioni esterne e siti web ci vengono in soccorso per poter vedere storie Instagram in anonimo, come per esempio, Story Reposter, StoriesIG, Instastories e Insta Stories Viewer.

Tramite questi portali si può eliminare il nostro nome nella lista delle persone che hanno visualizzato la storia dell’utente in questione. In questo modo è possibile spiare i contenuti senza farsi vedere solamente digitando il nome del profilo da spiare in questi siti web e nelle applicazioni citate.

Ma c’è un‘altra modalità esistente che permette di farci vedere le storie Instagram in anonimo senza scaricare una applicazione, ossia aggiungere l’estensione di Google Chrome IG Story.

Dopodiché bisogna aprire Instagram e fare l’accesso dal proprio account facendo attenzione che ci sia il simbolo dell’occhio sbarrato. Dopo questo ultimo passaggio possiamo guardare la storia Instagram in anonimo.

È sempre meglio scegliere uno strumento aggiornato e che si adegua all’aggiornamento dell’algoritmo Instagram. Infatti, le piattaforme descritte sono tutte in linea con questa operazione.