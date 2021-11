In Italia abbiamo moltissime zuppe di pesce, il caciucco livornese è solo quella più conosciuta e diffusa. Dalla Francia arriva, però, una zuppa di pesce che a noi italiani ricorda perfettamente i gusti mediterranei a cui siamo già abituati.

Certo, anche la Francia ha dei territori che si affacciano sul nostro mare ed è proprio dalle terre provenzali che arriva questa ricetta. In particolare, troviamo triglie, arance, zafferano e ingredienti segreti per una zuppa di pesce francese squisita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti e preparazione

2 gallinelle, più o meno 500 grammi.

1 chilo di coda di rospo;

2 triglie;

10 cannocchie;

400 grammi di pomodori pelati;

2 cipolle bianche;

3 coste di sedano e un finocchio;

un’arancia;

basilico;

zafferano.

Per chi non l’avesse ancora capito, parliamo di una piccola variante alla ricetta tradizionale della bouillabaisse.

In questo caso, dobbiamo per forza cominciare con la pulizia dei pesci. Se siamo fortunati possiamo chiedere al nostro pescivendolo di pulire i pesci per noi. Altrimenti, ricordiamoci di togliere le pinne, dove necessario, eliminare le squame e togliere tutti gli occhi. Cerchiamo di fare dei pezzi omogenei per tutti i pesci e non buttiamo via gli scarti perché potrebbero servirci per il fumetto.

A questo punto, mettiamo via per un attimo il pesce e concentriamoci sulle verdure. Prendiamo le cipolle e le tagliamo a pezzi grossi, anche irregolari. Prendiamo anche l’arancia e la tagliamo in quattro parti tenendo la buccia. Puliamo il sedano e il finocchio e, come per il pesce, evitiamo di gettare gli scarti.

In una pentola piena d’acqua, mettiamo la coda di rospo e le teste delle gallinelle con gli scarti del sedano e del finocchio. Aggiungiamo la cipolla e portiamo a bollore per quasi un’ora, aggiungendo acqua se necessario. Otterremo così il nostro fumetto che andremo ad usare successivamente.

Triglie, arance, zafferano e ingredienti segreti per una zuppa di pesce francese squisita

Prendiamo un’altra pentola e inseriamoci ciò che resta delle verdure, l’arancia, lo zafferano e il basilico. Mettiamo anche i pelati che abbiamo precedentemente schiacciato per poi disporre anche tutti i pesci. Versiamo ora il nostro fumetto di pesce e saliamo. Facciamo bollire tutto insieme per circa mezz’ora e poi abbassiamo la fiamma.

Ora, mettiamo le canocchie e continuiamo la cottura a fuoco basso per almeno altri 20 minuti. A questo punto la zuppa dovrebbe essere cotta: preleviamo il pesce e scoliamo la zuppa con un colino. La serviamo in piatti fondi mettendo il pesce in superficie. Il piatto è pronto.

Approfondimento

Come trasformare le patate in un piatto gourmet con questa sorprendente ricetta.