Il caffè, un piacere che ferma il tempo e delizia il palato. La famosa bevanda nera, utilizzata per regalarci una bella dose di energia, resta sempre la più amata dagli italiani, soprattutto a colazione.

Difatti, sono moltissime le persone che, al mattino, non rinunciano a quella gustosa tazzina di caffè per cominciare al meglio la giornata.

A tal proposito, ecco l'incredibile trucchetto che sta spopolando per fare il caffè cremoso e buono come quello del bar. Inoltre, sono queste le 3 astuzie di cucina che pochi conoscono per preparare il caffè più gustoso di sempre.

Aromatico e cremoso, il caffè non è solo un piacere ricco di gusto ma si classifica anche tra gli alimenti più acquistati. Sostanzialmente, anche il caffè costa e a fine mese contribuisce, seppur in minima parte, all'aumento delle spese familiari.

Il mercato offre una vasta scelta di caffè, con aromi, consistenza e prezzi differenti. Basta documentarsi sulle varie offerte presenti nei negozi della zona, oppure online, per acquistare chicchi, capsule, cialde, confezioni di caffè in polvere e tutte le altre tipologie di caffè in circolazione a prezzi stracciati.

Per preparare il caffè in casa, ovviamente, c’è bisogno della macchinetta elettrica o della tradizionale moka. Anche in questo caso, le offerte in commercio non mancano. Tuttavia, dopo aver fatto quest’investimento, l’augurio è quello che la macchinetta del caffè scelta duri il più a lungo possibile.

Prendersi cura dell’elettrodomestico sarà importante per la sua sopravvivenza. Di seguito, scopriremo 3 consigli da mettere in pratica per mantenere più a lungo le prestazioni standard della macchina del caffè.

Allunghiamo la vita della macchinetta del caffè con 3 semplicissimi trucchetti che in pochi conoscono

Con il passare del tempo e a causa dell’uso e dell’usura la macchinetta del caffè può diventare più lenta e rumorosa. Nella maggior parte dei casi, il problema è solo uno: il calcare.

Dunque, eliminare il calcare formatosi a causa della durezza dell’acqua è fondamentale per preservare la qualità del caffè. In questo modo, allunghiamo la vita della macchinetta del caffè con 3 semplicissimi trucchetti che in pochi conoscono e che vanno bene anche per scostare la moka.

L’aceto e il bicarbonato vengono utilizzati moltissimo nelle pulizie domestiche. Anche in questo caso, possono aiutarci a scrostare le superfici dal calcare. Utilizzare, una volta al mese, una miscela di 250 ml d’aceto in 750 ml acqua e versarla nel serbatoio. Poi, lasciarla in posa per mezz’ora o anche un’oretta. A questo punto azionare la macchina (senza caffè). In questo modo si pulirà anche il condotto, fino al beccuccio. Infine lavare il serbatoio sotto l’acqua corrente.

Riempire con acqua fresca e azionare nuovamente la macchina, sempre senza caffè. Stesso procedimento può essere fatto con il bicarbonato. 4 cucchiai di bicarbonato in 750 ml d’acqua dovrebbero bastare.

Quando il calcare è molto ostinato potremmo provare con l’acido citrico. Questa sostanza è un po’ più difficoltosa da trovare, se non nei negozi più forniti, oppure nei negozi online. Tuttavia, garantisce risultati davvero straordinari.

