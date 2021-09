Bere il caffè è come intraprendere un viaggio sensoriale tra gusto e tradizione. La bevanda scura dall’aroma inconfondibile è diventata parte integrante della cultura del Bel Paese.

Partita probabilmente dall’Etiopia, anche se sulle sue origini sono molte le ipotesi, la pianta del caffè ha fatto il giro del Mondo, grazie al suo successo planetario che si è modificato e amplificato durante i secoli.

In Italia, è Napoli la città in cui il caffè è diventato un vero e proprio culto. Tuttavia, da Nord a Sud, l’espresso è amato ed apprezzato.

Insomma, bere il caffè non appaga solamente il palato degli appassionati ma corrisponde anche ad un rituale di aggregazione sociale.

3 astuzie di cucina che pochi conoscono per preparare il caffè più gustoso di sempre

Nonostante l’avvento delle cialde e della capsule che ha rivoluzionato il modo di preparare il caffè, la tradizionale moka resta sempre nel cuore degli italiani.

Impossibile non amare quel profumo di caffè fresco che inonda la cucina e quel borbottio, tipico della caffettiera, che annuncia che la bevanda è pronta.

In commercio esistono moltissime specialità di caffè: arabica, robusta e liberica sono le più conosciute. Dunque, è facile accontentare anche i palati più difficili.

Non tutti sanno, però, che oltre alla ricetta tradizionale, quella che prevede l’uso del caffè e dell’acqua, è possibile gustare anche altre deliziose prelibatezze. Ad esempio, ecco 3 astuzie di cucina che pochi conoscono per preparare il caffè più gustoso di sempre.

Aroma e spezie

Per esaltare il gusto del caffè, l’uso delle spezie è incredibilmente soddisfacente. Di seguito, 3 proposte facili da replicare.

Da provare assolutamente, il caffè alla vaniglia. Basterà inserire in un contenitore ermetico 250 g di caffè insieme a tre baccelli di vaniglia tagliati a metà. Mescolare, chiudere il contenitore e lasciarlo da parte per 3 giorni. Trascorso il tempo d’attesa, rimuovere la vaniglia e preparare il caffè normalmente. Un procedimento che si può replicare anche per altre spezie.

Mai provato il caffè alla menta e al peperoncino? Basterà riporre in un vasetto, dalla chiusura ermetica, una decina di foglie di mente essiccata e mezzo peperoncino essiccato. Mescolare e aggiungere 250 grammi di caffè in grani e lasciare da parte per 2 giorni. Successivamente, prendere i grani di caffè e macinarli prima di procedere alla preparazione della bevanda. Chi non ha le foglie di menta, può optare per 2 cucchiaini di sciroppo alla menta e un pizzico di peperoncino.

Infine, consigliatissimo è anche il caffè al liquore e spezie. Il procedimento è semplice. Bisognerà inserire in un pentolino 4 cucchiai di cognac e 2 di cointreau, con 2 chiodi di garofano, 1 bastoncino di cannella, 4 pezzi di buccia d’arancia e 4 pezzi di buccia di limone.

Mescolare e far cuocere a fiamma bassa. Spegnere poco prima di portare a bollore. Questa miscela, una volta filtrata, andrà versata sul caffè. Il risultato è davvero particolare e gustoso.