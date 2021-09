Nei periodi di cambio di stagione in molti accusano problemi di salute legati a debolezza e stanchezza fisica. Sia per il cambio di clima che di abitudini, questi periodo sono insidiosi e dovremo conoscerli bene per affrontarli nel migliore dei modi.

Oggi parleremo di un problema che attanaglia molte persone e vedremo perché se facciamo fatica a prendere sonno potremmo soffrire di questo disturbo da non sottovalutare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Mai sottovalutare la salute del nostro riposo

La fatica ad addormentarsi è molto più diffusa di quanto si possa pensare. Stress e ansie possono influenzare la nostra mente e impedirci di rilassarci e trattenerci con gli occhi sbarrati nel letto per ore. Spesso “contare le pecore” non è la strategia giusta e finiamo con l’essere soltanto più stressati e frustrati.

Un riposo sano ed equilibrato, che faccia riposare la mente e il fisico sono importantissimi per avere energia durante il giorno e non avere attacchi di sonnolenza.

Se in certi casi la fatica ad addormentarsi può imputarsi a stress passeggeri, malumori e malesseri momentanei, in altri può essere sintomo di un disturbo più serio. Il questi casi bisogna rivolgersi a medici esperti di medicina del sonno. In seguito a una diagnosi accurata, vengono proposte soluzioni efficaci per permetterci di avere un sonno sereno.

Se facciamo fatica a prendere sonno potremmo soffrire di questo disturbo da non sottovalutare

La fatica a prendere sonno potrebbe essere un sintomo di un disturbo circadiano del sonno, che si verifica quando l’orologio fisico non è sincronizzato con il ciclo giorno-notte. Il ritmo circadiano è un periodo di tempo di 24 ore in cui il nostro corpo si organizza per svolgere funzioni fisiologiche, come disciplinare il sonno e la veglia e la produzione di cortisolo.

Questa importante funzione fisiologica si occupa di sincronizzare il sonno e la veglia alla luce e al buio. Se c’è un disturbo di questo ritmo, l’intero ciclo del sonno e del riposo vengono compromessi.

Il disturbo del ritmo circadiano del sonno si manifesta in varie tipologie. Ad esempio, c’è il disturbo da fase del sonno ritardata, il disturbo da lavoro a turni e la sindrome da fuso orario.

Chi soffre di questo disturbo ha difficoltà sia a svegliarsi che a prendere sonno negli orari normali. Le cause scatenanti possono essere molteplici. Dal cambiamento di fuso orario, ai ritmi di lavoro irregolari all’abitudine di dormire tardi, ma anche l’assunzione di certi farmaci.

Approfondimento

Se stanchezza e sonnolenza ci accompagnano durante il giorno è opportuno adottare queste soluzioni.