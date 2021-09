Gli amanti del caffè ne sono ghiotti. Il suo aroma è inconfondibile e la sua bontà è una coccola dolce ma intensa che accarezza l’anima. Il caffè si ama, oppure si odia.

Trasformato nei simboli di città intere come Napoli che ne ha fatto una specialità eccezionale, il caffè piace anche perché favorisce i momenti di aggregazione sociale.

Inoltre, è anche ricco di proprietà, tra cui proteine, calcio, fosforo, potassio e vitamine B2 e B3. Tra gli effetti più comuni, il caffè è in grado di ridurre il sonno, stimolare il sistema nervoso centrale e aumenta la sensazione di benessere generale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Secondo alcuni esperti, il caffè possiede anche proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Inoltre, potrebbe aiutare il cuore a mantenersi in salute e potrebbe avere effetti benefici anche sul mal di testa, trasformandosi in analgesico.

Dunque, riunirsi intorno al tavolo, chiacchierare e sorseggiare la famosa bevanda nera più popolare al Mondo, è un rituale a cui è difficile rinunciare. Anche perché oltre al classico caffè espresso, sono tantissime le opzioni tra cui scegliere.

Buono e versatile

Con il caffè si possono preparare delle prelibatezze davvero golose e semplici, come questa crema al caffè facilissima e pronta in 3 minuti, da provare assolutamente.

Per chi ama le torte della nonna, ecco una ricetta strepitosa e velocissima per un dolce al caffè buono da leccarsi i baffi.

Inoltre, è possibile anche intensificare l’aroma del caffè con questi 3 metodi molto veloci.

Sappiamo tutti che preparare il caffè con la moka è semplicissimo. In queste settimane, però, stanno spopolando sui social alcuni trucchetti per rendere il nostro espresso più cremoso e gustoso. Questa sera ne presentiamo uno che sta riscuotendo molto successo.

L’incredibile trucchetto che sta spopolando per fare il caffè cremoso e buono come quello del bar

Per prima cosa bisognerà riempire la base con acqua fredda fino ad arrivare alla valvola. Attenzione a non eccedere con le quantità.

Poi, posizionare solo la caldaia sul fornello e far bollire a fuoco moderato.

Una volta portata a bollore l’acqua, spostare la caldaia sul un piano di lavoro e velocemente aggiungere il filtro e il caffè in polvere. Poi, chiudere la caffettiera e rimettere sul fuoco.

Questa operazione va fatta con particolare attenzione e cura, poiché la caldaia risulterà bollente e potremmo scottarci.

Infine, far salire il caffè in modo tradizionale. Questa “doppia bollitura” dovrebbe garantire la formazione di una leggera schiumetta iniziale. Inoltre, non dovrebbe far bruciare il caffè facilmente. In questo modo, il caffè risulterà più cremoso e buono in un attimo. Dunque, è questo l’incredibile trucchetto che sta spopolando per fare il caffè cremoso e buono come quello del bar.