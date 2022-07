Già fervono i preparativi per le prossime vacanze e in molti stanno già progettando i prossimi spostamenti. Tanti si appresteranno a partire nel periodo tra luglio e agosto per visitare mete lontane ed esotiche e godere di un po’ di meritato relax. Tante sono le mete che possiamo raggiungere nei prossimi mesi, anche se non tutti smaniano per una vacanza fuori dall’Italia. Per questa ragione, di seguito vedremo una meta locale che grazie ai vicoli caratteristici e all’inebriante profumo di lavanda ci rimarrà impresso nel cuore.

Non in Francia ma questo delizioso borgo che profuma di lavanda è vicino a Roma e a laghi incantevoli

Quando abbiamo consigliato alcune mete d’interesse nella bellissima Provenza, era emerso che il filo conduttore del viaggio sarebbero state le distese di lavanda. Tuttavia non c’è bisogno di arrivare oltre le Alpi per godere di uno spettacolo simile. Infatti ad appena 90 kilometri da Roma si trova Tuscania, borgo incantevole e ricco di storia.

Tra storia e incanto

Tuscania è una meta ideale per una scappata del weekend dove potremo godere di bellezze uniche tra le quali la splendida lavanda in fiore. Tanti eventi a tema vengono proposti in merito, dalla “festa della lavanda”, fino alle visite guidate nei campi o romantici voli in mongolfiera sopra essi.

Insomma se amiamo questa pianta, non in Francia ma questo borgo è la meta ideale per rimanere estasiati dal profumo. La città, inoltre, è ricca di storia ed avvolta nella leggenda. Pare, infatti, che la fondazione della città sarebbe attribuibile o al figlio di Enea, Ascanio, o al figlio di Ercole. Tusco.

Storia e cultura

Città tipicamente etrusca, ancora oggi sono apprezzabili alcuni reperti come la necropoli delle Scalette e del Pantacciano. La città è apprezzabile anche da un punto di vista architettonico. Per chi ama il verde, è impossibile perdere il Parco Torre di Lavello che ospita al suo interno un anfiteatro affacciato sulla suggestiva vista di Colle San Pietro. Oltre alle costruzioni in tufo tipicamente etrusche, poi, sono apprezzabili strutture barocche e ricche come il Palazzo Baronale, il duomo e, poco distante dal centro, l’Abbazia di San Giusto.

Infine ad appena 20 minuti da Tuscania è situato il lago di Corbara che ci regalerà un panorama mozzafiato. Spingendoci poco più in là, ad un’ora da Tuscania è presente il lago di Bolsena.

