Siamo sempre alla ricerca di ricette nuove che stuzzichino il nostro palato. Con l’arrivo dell’estate, però, non siamo più disposti a passare l’intera giornata davanti ai fornelli. Sentiamo il bisogno di piatti semplici e soprattutto che possano rinfrescarci dopo una calda giornata di lavoro.

In vista della prova costume, molti di noi cercano di portare in tavola piatti leggeri e con pochi grassi. Ma questa stagione ci offre gli ingredienti perfetti per creare ricette che rispondano alle nostre esigenze. Pomodori, peperoni, cetrioli, zucchine e melanzane sono ortaggi che non possono mancare sulle nostre tavole.

Oggi vogliamo proporre una ricetta insolita con le melanzane. Quest’ortaggio regna sovrano in una delle isole più importanti del nostro Paese, la Sicilia. Infatti, questa terra offre tantissime ricette con questo ingrediente alla base. Ma diremo basta melanzane fritte o al forno grazie a una preparazione che non ci farà rinunciare al piacere del cibo.

Pensata per chi non ha molto tempo di cucinare, si può utilizzare come un antipasto da offrire agli invitati o come piatto principale per il nostro pranzo o una cena estiva. Ma adesso riveliamo gli ingredienti.

Ingredienti degli involtini di melanzane ai profumi di Sicilia

Occorreranno:

2 melanzane oblunghe;

30 g di pinoli;

40 g di uva passa;

scorza di limone e arancia;

pangrattato q. b.;

caciocavallo ragusano o altro formaggio a pasta dura;

30 g di capperi;

menta fresca.

Basta melanzane fritte o al forno dopo aver scoperto questa veloce e irresistibile ricetta estiva senza grassi ai profumi di Sicilia

Iniziamo lavando le melanzane e tagliandole a fette nel senso della lunghezza. Lo spessore non dovrebbe superare i 3-4 mm. A questo punto mettiamo a bollire una pentola piena di acqua salata e immergiamo le fette per 4 minuti ciascuna. Una volta cotte, riponiamole su uno strofinaccio pulito per eliminare l’acqua in eccesso.

Nel frattempo, ammolliamo l’uvetta e tostiamo il pane grattugiato in un padellino con i capperi dissalati e tritati finemente e i pinoli. Tagliamo il formaggio a piccoli pezzi. A questo punto prendiamo una fetta di melanzana e disponiamo un pezzetto di formaggio, il pan pesto condito, l’uva passa.

Ora arrotoliamo la fetta per formare l’involtino. Riponiamo ciascun involtino in una padella oleata dai bordi abbastanza alti. Una volta terminati gli involtini condiamoli con scorza di agrumi, pangrattato, olio e sale. Con la padella coperta cuociamo il tutto per 10 minuti circa. Serviamo decorando con un trito di menta fresca.

