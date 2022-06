In procinto dell’estate, e durante la stessa, le temperature che si alzano non possono che far balenare in noi il pensiero del mare.

D’altronde fremiamo nell’attesa della stagione estiva proprio perché non vediamo l’ora di poter tornare in spiaggia a prendere il sole e a tuffarci in acqua.

A rovinare, però, questo bel progetto spesso intervengono le nostre insicurezze. Prima di giungere sulla sabbia indosseremo degli abiti, magari qualche modello super femminile di tendenza.

Una volta arrivate, però, li dovremo sfilare per rimanere in costume e si sa che sarà ben poco coprente. Le paranoie sul nostro fisico cominceranno a farsi largo, dunque.

Per sentirci a nostro agio, però, possiamo trovare un costume che non metta in risalto ciò che non ci convince, come qualche kg di più. Oltre al tankini per nascondere la pancia esiste un costume che potrebbe fare al caso nostro.

Soliti costumi

Negli ultimi tempi vi è stato un vero e proprio boom del tankini. Si tratta di un costume due pezzi caratterizzato dal pezzo di sopra lungo, quasi a mo’ di top.

Questa caratteristica può essere strategica per evitare di mostrare la pancetta. Infatti, il tankini sembra un costume intero che lascia scoperto solo un filetto di pelle sull’addome.

Tante donne, poi, optano direttamente per un costume intero perché più coprente.

In realtà, però, non vi è bisogno di mettere una croce sul bikini, soprattutto se ci piace.

Basterà semplicemente selezionare bene il modello così da indossare qualcosa di nostro gusto e che non metta in risalto i difetti. In questo modo ci sentiremo bellissime e andare in spiaggia non ci creerà più alcun complesso.

Oltre al tankini per nascondere la pancia si può indossare invece del costume intero questo carinissimo bikini che camuffa anche le cosce grosse

Vi sono così tanti costumi diversi di cui spesso potremmo ignorare anche l’esistenza. È il caso dello skirtini, un costume a due pezzi, ma con una caratteristica davvero particolare. Infatti, il pezzo di sotto non è uno slip, ma una sorta di gonnellina, solitamente dotata di ruche.

Queste ultime distolgono lo sguardo dalla pancia e la portano in secondo piano.

Naturalmente dovremo, però, scegliere uno skirtini il cui pezzo inferiore sia a vita alta. In caso contrario, infatti, non ci aiuterebbe nel nostro scopo.

Lo skirtini ha poi anche un altro innegabile vantaggio, quello di non far risaltare le cosce grosse.

Infatti, chi le vuole celare non deve assolutamente scegliere modelli sgambati, mentre lo skirtini è ideale. La lunghezza più estesa del pezzo inferiore, infatti, le pone in secondo piano e non ne evidenzia le misure.

Quindi se cosce e pancia ci creano insicurezza possiamo scegliere questo costume davvero sfizioso e originale che ci renderà giustizia e ci farà sentire stupende.

