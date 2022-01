Il problema dei chili di troppo ci perseguita da una vita. Per non parlare del nostro avanbraccio che ha deciso di assumere una forma indefinita senza neanche chiederci il permesso. Abbiamo sempre un sacco di impegni. Il nostro lavoro sedentario, magari in smart working, ci porta via intere giornate. L’abbonamento in palestra costa e non ci piace neanche alzare pesi davanti a sconosciuti. Insomma, siamo più tipe da aperitivo con le amiche. Ma niente paura perché esiste la soluzione adatta a noi.

Internet ha quasi tutte le risposte che cerchiamo

Nel Mondo di internet ormai si trova davvero di tutto. Esistono anche dei siti dove è possibile fare sport con un personal trainer che ci segue o addirittura seguite format di esercizi dove ci viene spiegato cosa dobbiamo fare nel dettaglio. Non abbiamo più molte scuse per non metterci in forma. Dobbiamo solo capire qual è la soluzione adatta a noi. E spesso, siamo molto confuse e indecise sul da farsi. Se siamo estremamente impegnate forse sarebbe opportuno iniziare con pochi minuti al giorno di allenamento. Anche nel caso in cui abbiamo trascorso molto tempo senza andare in palestra, forse la risposta giusta è iniziare con ritmi contenuti.

Con soli 7 minuti al giorno potremo metterci in forma e rassodare tutto il corpo lasciandoci immediatamente alle spalle i chili di troppo

Esistono diverse applicazioni anche per il telefono. Da quella che conta i passi, fino ai km corsi. Per arrivare a quelle che ti permettono di allenare tutto il corpo con programmi mirati e definiti da noi. Con soli 7 minuti al giorno potremo metterci in forma e rassodare tutto il corpo lasciandoci immediatamente alle spalle i chili di troppo. Vediamo come. Scaricando una semplice app sul telefono per fare movimento potremo incontrare tra le tante questa che ci permette di allenarci in soli 7 minuti. Ne possiamo trovare diverse in realtà, e la maggior parte saranno gratuite.

Al loro interno sono divise per obiettivi e categorie. Dal perdere peso, al pronto per la spiaggia, fino ad arrivare a programmi mirati per braccia e cosce. A noi sta solo la scelta della categoria e potremo iniziare subito. E non dovremo neanche mettere la sveglia per fare movimento. Infatti, queste app hanno delle notifiche che ci avvisano ogni giorno all’orario che preferiamo. Possiamo dire di aver scoperto l’America degli esercizi per il corpo gratuiti e direttamente da fare nel nostro salotto di casa. Non dimentichiamoci di fare anche qualche esercizio per il nostro pavimento pelvico, che male non farà.