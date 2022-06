La primavera e l’estate ci fanno riscoprire il piacere di passare il tempo libero all’aria aperta. Dopo una lunga giornata di lavoro, concedersi un momento di relax in giardino, sul balcone o in terrazzo è davvero irrinunciabile. Sfortunatamente però, con l’aumentare delle temperature tornano molti insetti a darci il tormento. Anche il semplice gesto di aprire le finestre può essere un problema, perché gli insetti cercano rifugio in casa, attirate dall’odore di cibo e dall’umidità. Dispositivi come le zanzariere possono aiutarci moltissimo, ma spesso non sono sufficienti.

Ecco, quindi, che cerchiamo soluzioni a questo comunissimo problema. Mentre molte persone acquistano insetticidi nei negozi specializzati e nei supermercati, altri preferiscono adottare i classici rimedi della nonna. Quando nelle nostre case abitano bambini ed animali domestici, usare prodotti chimici può essere pericoloso. Con questo articolo suggeriremo un prodotto repellente molto efficace in particolar modo contro mosche e zanzare.

Allontanare velocemente mosche e zanzare sarà facile se anziché limone e aceto usiamo questo fantastico rimedio naturale poco conosciuto

Poco dopo aver aperto una finestra, con grande probabilità vedremo mosche e zanzare entrare in casa. Le mosche sono attirate dall’odore del cibo. Invece, le zanzare pare che siano attratte dall’anidride carbonica rilasciata durante la respirazione e dal calore. Sfortunatamente, una volta entrate negli ambienti domestici queste possono deporre le uova e rendere ancora più difficile liberarsene. Gli insetti non tollerano alcuni tipi di odori particolarmente intensi. Proprio per questo motivo molte persone usano prodotti come aceto e limone per cacciarle. Oggi però vogliamo suggerire un rimedio naturale diverso ma efficace per allontanare velocemente sia le zanzare sia le mosche. Potremo usarlo in diversi modi, ma per prepararlo ci serviranno soltanto 3 ingredienti.

Come prepararlo ed utilizzarlo

Siccome gli insetti fuggono dagli odori intensi, possiamo preparare un prodotto profumato e molto veloce da realizzare. Il primo ingrediente è il sapone di Marsiglia. Le nostre nonne usavano questo prodotto non solo per il bucato, ma anche per la cura della casa e delle piante. Il secondo e il terzo sono 2 oli essenziali: quello alla menta e il tea tree. Mentre la menta è formidabile contro le zanzare, il tea tree è utilissimo per cacciare le mosche. Possiamo aggiungere 30 grammi di sapone di Marsiglia in acqua tiepida ed aggiungere 15 gocce di olio essenziale alla menta e tea tree.

Allontanare velocemente mosche e zanzare sarà facile se vaporizziamo questo prodotto vicino alle finestre. Se invece vogliamo proteggerci mentre siamo all’esterno, sul balcone o in giardino, vaporizziamo questa soluzione su un tappo di sughero. Il tappo assorbirà tutto il profumo di questo repellente e potremo tenerlo sui davanzali o su un tavolino da esterno per risolvere questo problema.

