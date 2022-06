Non c’è serata-pizza senza birra ed ogni pizza vuole la sua birra. Non c’è una volta, ahinoi, senza pancia gonfia dopo averla bevuta. Naturalmente trattandosi di una bevanda con aggiunta di anidride carbonica, questo causa il ricorrente disagio. In questo articolo vedremo 5 astuzie che ci permetteranno di bere la bibita più amata mantenendo il ventre piatto.

3 cose da fare per bere birra senza avere pancia gonfia e conservando ventre piatto e girovita da vespa

Per prima cosa chiariamo la questione schiuma. Meglio che abbia la schiuma o meglio che non ci sia? Ebbene la schiuma si crea grazie all’anidride carbonica che diminuisce quindi, nella parte liquida. La schiuma va quindi “ricercata” in una birra. Se non ci fosse la schiuma o abbiamo sbagliato a servirla oppure non è di gran qualità. La schiuma infatti preserva gli aromi e la regola vorrebbe che non superasse le due dita nel boccale.

Le due dita di schiuma

Per avere esattamente questo risultato dovremo sciacquare il boccale con acqua molto fredda. La birra va quindi versata in un bicchiere largo o in un boccale, tendendo una posizione obliqua di quest’ultimo. Va raddrizzato solamente per l’ultimo terzo di birra che abbiamo ancora in bottiglia o in lattina da versare. Altro aspetto essenziale per la schiuma è la temperatura di servizio. Le birre chiare e meno alcoliche vanno servite ad una temperatura compresa fra i 3° e gli 8°. Più il grado alcolico aumenta, più la temperatura di servizio deve salire, anche fino a 12°.

Se non vogliamo avere la pancia gonfia meglio evitare:

di bere a canna direttamente dalla bottiglia o dalla lattina;

di bere la birra ghiacciata.

Quali scegliere per non avere flatulenza

La regola da seguire sarebbe meno alcol e meno zucchero. In etichetta ritroviamo queste informazioni come grado alcolico e grado saccarometrico (quanto zucchero c’è in 100 grammi di birra). Il primo dovrebbe essere inferiore a 3,5 % mentre il grado saccometrico dovrebbe attestarsi fra il 3 e il 10 %.

Fra le birre che rientrerebbero in questi canoni sarebbero le analcoliche, le light e qualche Weiss.

Ecco le 3 cose da fare per bere birra senza avere la pancia gonfia :

controlliamo l’etichetta;

bagniamo il boccale;

versiamo con il boccale in obliquo e poi giriamo per l’ultimo terzo in modo da avere la giusta schiuma.

