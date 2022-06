Uno dei piaceri della bella stagione è poter trascorrere più tempo sfruttando gli spazi esterni di casa. Chi ha la possibilità di usare terrazzi e giardini conosce bene quella sensazione di calma e relax che ci regala un momento all’aria aperta. Tuttavia, il sole e il caldo, oltre al buonumore, portano il ritorno di alcuni animali spesso molto indesiderati. Gli insetti che in inverno spariscono quasi del tutto tornano a fare capolino e a darci il tormento. Purtroppo, però, formiche, zanzare e mosche non sono i soli che possono popolare le nostre case. Soprattutto chi vive in zone meno centrali, e possiede un’abitazione con del verde, corre il rischio di incontrare qualche serpente. Alcuni sono innocui, ma altri, come le vipere, possono essere davvero pericolosi. Pertanto, se vogliamo vivere con serenità i nostri momenti di svago all’esterno, consigliamo di ricorrere a qualche piccola astuzia.

Molti usano l’ammoniaca per allontanare facilmente serpenti, zanzare e formiche dal giardino, ma solo pochi conoscono questi geniali rimedi naturali

Un cumulo di foglie e rami secchi, o della semplice erba alta, possono essere un nascondiglio perfetto per bisce, vipere, orbettini ed altri rettili. Tenere puliti i nostri giardini è la chiave migliore per evitare che questi animali possano avvicinarsi a noi. Inoltre, prestiamo attenzione ad eventuali fessure o crepe presenti in casa, perché potrebbero essere il punto d’accesso usato da questi animali per cercare rifugio. Per essere tranquilli, molti di noi usano l’ammoniaca, perché possiede un odore così intenso e fastidioso ai rettili da tenerli lontani. Tuttavia, si tratta di un prodotto chimico piuttosto aggressivo che sarebbe meglio evitare di utilizzare, soprattutto se abbiamo bambini e animali in casa.

Per questo motivo possiamo ricorrere a pochi e semplici rimedi della nonna molto efficaci. Il primo è la calendula. Se abbiamo un giardino, potrebbe essere utile tenerne un paio di piante. La calendula possiede incantevoli fiori gialli e arancioni dall’odore intenso e pungente. I serpenti non si avvicineranno perché infastiditi dall’odore.

Aglio e cipolla

Molti usano l’ammoniaca per allontanare facilmente serpenti ed alcuni insetti, ma possiamo utilizzare aglio e cipolla come repellenti. Molto efficaci anche contro le formiche, questi due prodotti insieme sono grandi alleati contro i serpenti. Frulliamoli insieme ad un bicchiere d’acqua e teniamo questo composto dentro un piccolo recipiente da porre in diverse zone del giardino. L’odore intenso sprigionato da questi due ingredienti una volta frullati non farà avvicinare rettili e formiche.

Cannella e chiodi di garofano

Le spezie sono formidabili per tenere alla larga alcuni animali, perché il loro odore, da noi tanto amato, per loro è poco gradevole. Pertanto, possiamo unire una manciata di chiodi di garofano a due stecche di cannella sbriciolate. Basterà cospargerle qua e là nelle aree in cui abbiamo già notato questi animali oppure in prossimità dei luoghi d’accesso alla casa. Se invece vogliamo allontanare anche le zanzare, con un solo rimedio potremo aggiungere queste due spezie in acqua e trasferirle in un vaporizzatore. Usare questo repellente ci restituirà un piacevole profumo e allontanerà in modo naturale molti animali indesiderati.

