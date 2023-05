Allontanare mosche e moscerini da casa e balcone in modo naturale, ecco il segno zodiacale che pulisce casa perfettamente

Oltre l’autunno e l’estate, la stagione preferita delle mosche e moscerini è anche la primavera, un periodo ideale per proliferare e girare indisturbate dentro e fuori casa, in qualsiasi ora del giorno e della notte. Non solo mantenendo la casa pulita, ecco i rimedi per tenerli lontano

Mosche e moscerini sono decisamente fastidiosi, non solo mentre stiamo riposando o siamo rilassati sul divano, ma anche quando siamo a tavola e puntano il nostro cibo. Anche se sembrano innocui, questi insetti, possono trasmettere malattie infettive dannose per la nostra salute, come le uova e le larve. Un altro dato allarmante è la velocità con cui depongono le uova, oltre mille in pochi giorni. I luoghi prediletti per deporre sono quelli più caldi e umidi e spesso vicino sostanze organiche, immondizia e angoli particolarmente sporchi. Se non si tratta di vere e proprie infestazioni, dove è necessario l’intervento di un professionista, allora potremo mettere in pratica qualche rimedio.

Semplici rimedi per allontanare mosche e moscerini da casa e balcone velocemente

Prima di ricorrere a qualsiasi trucchetto della nonna, è indispensabile che la casa sia pulita il più possibile e soprattutto non ci sia traccia di cibo avanzato. Infatti, ciò che attira questi insetti non è solo l’umidità, bensì i resti di frutta, l’acqua stagnante nel lavandino della cucina e le briciole. L’odore degli alimenti per loro è irresistibile, quindi sarebbe utile pulire ogni cosa il prima possibile.

Anche se la sera siamo stanchi, cerchiamo di raccogliere le forze e togliere tutti gli avanzi e la frutta matura dai ripiani. Lo stesso vale per gli spazi aperti fuori casa, come giardini e balconi, evitiamo di lasciare l’immondizia e i ristagni d’acqua nei vasi. Non è necessario uccidere questi animaletti, per allontanare mosche e moscerini da casa e balcone possiamo usare un semplice metodo. Ricicliamo un barattolo di vetro e posizioniamo un cono realizzato con della carta, lasciando l’estremità più larga all’esterno. Sul fondo basterà mettere delle bucce di banana matura, non appena gli insetti entreranno numerosi nella trappola, potremo liberarli lontano da casa. Se vogliamo semplicemente tenerli più lontano possibile dalle mura di casa possiamo creare dei repellenti naturali straordinari.

Lasciamo macerare delle foglie di menta in un barattolo colmo d’aceto, dopo qualche giorno usiamo il liquido ottenuto, aggiungiamo dell’acqua e versiamo in uno spruzzino. Quindi spruzziamo nei punti strategici come davanzali, porte e finestre. In alternativa alla menta possiamo usare l’olio di eucalipto, di tea tree, pepe nero, bucce di agrumi o foglie di basilico, citronella. Per profumare gli ambienti coltiviamo le piante aromatiche, la verbena, la lavanda, la ruta ed i gerani, che per gli insetti hanno un odore sgradevole, come anche il caffè.

Addio insetti se la casa è pulita, ma qual è il segno zodiacale che ama l’ordine?

Per evitare che mosche e moscerini invadano casa sappiamo bene che pulizia e ordine sono al primo posto nelle attività da fare. Ma c’è chi non avrà particolari problemi ad organizzare con precisione tutti i lavori domestici. Sembrerebbe che proprio il segno della Vergine sia sul podio della classifica dei super ordinati e maniaci della pulizia. Amano il controllo, odiano il disordine e lo sporco e vanno su tutte le furie se c’è un oggetto fuori posto. Grazie alla loro grande precisione e metodo sarebbero in grado di ordinare e pulire anche le case di tutti gli amici con estrema

soddisfazione.