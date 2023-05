Quotate sul Ftse Mib ci sono azioni che potrebbero aggiornare i massimi degli ultimi 20 anni. La proiezione rialzista in corso su A2A, infatti, ha come obiettivo massimo un livello in corrispondenza i livelli registrati oltre 20 anni fa. A sostegno di questo scenario c’è anche un dividendo dal rendimento molto interessante. Alla chiusura del 3 maggio, infatti, il rendimento del dividendo era pari a, 5,8%.

Perché comprare o non comprare questo titolo azionario

Dal punto di vista della valutazione sulla base dei multipli di mercato, le azioni A2A si presentano molto interessanti. Il titolo è valutato in 2022 a 0.46 volte il suo fatturato, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Basti pensare che l’87,54% delle aziende quotate ha un valore del rapporto prezzo su fatturato superiore a quello di A2A. Anche il rapporto prezzo utili è inferiore alla media. In questo caso, però, solo il 59% circa delle società quotate ha un PE superiore ad A2A.

Un altro aspetto molto positivo è quello legato alle revisioni di crescita del fatturato negli ultimi 12 mesi. Solo l’1% delle aziende di Piazza Affari ha avuto revisioni al rialzo superiori a quelle di A2A.

Dal punto di vista dei fondamentali, invece, la situazione non è molto rosea. Secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell’Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato. Inoltre, la redditività del gruppo è relativamente bassa e rappresenta un punto debole.

Azioni che potrebbero aggiornare i massimi degli ultimi 20 anni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo A2A (MIL:A2A) ha chiuso la seduta del 17 aprile a quota 1,535 €, in ribasso dello 0,36% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Le quotazioni da alcuni giorni stanno ondeggiando in prossimità del livello in area 1,5705 €. Le prossime sedute, quindi, potrebbero essere decisive per capire da che parte potrebbero muoversi le azioni A2A. In particolare, per evitare di rimanere incastrati potrebbe essere prudente aspettare la rottura dei livelli più vicini al rialzo e al ribasso.

In questo approccio una chiusura superiore a 1,6396 € potrebbe aprire le porte a un rialzo fino in area 1,7515 €, prima, e area 1,9325 €, poi. I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura inferiore a 1,5014 €.

